طريقة التسجيل في حافز للحصول على الدعم

برنامج حافز يُعد من ضمن البرامج المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية التي تُقدم الكثير من الخدمات لكافة الأشخاص وتسعى لتقديم يد العون لهم حتى يحصلون على عمل يتناسب مع مؤهلهم الدراسي، ولكن لكي تتمكن من الحصول على هذا الدعم لابد من توافر الشروط المُحددة من قبل البرنامج، لذا سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في حافز والمزيد من التفاصيل الآخرى.

طريقة التسجيل في حافز

يُمكنك التسجيل في حافز للحصول على الدعم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الانتقال بشكل مباشر إلى الرابط الرسمي الخاص بوابة طاقات.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

وافق على جميع الشروط الماثلة أمامك ثم أكتب الرمز المرئي.

قم بتعبئة الطلب الخاص بالالتحاق وسوف يتم الرد عليك سواء بالرفض أو القبول وفي حالة القبول سوف تحصل على راتب شهري لكي يتم تأهيلك حتى تحصل على عمل.

كيف اعرف أني مؤهله في حافز

يُمكنك التحقق من الأهلية الخاصة بك عبر حافز عن طريق اتباع الآتي:

سجل دخول للموقع الرسمي الخاص بطاقات.

الضغط على البرامج ثم أختر مؤهل.

سوف يتم عرض خيارات قم باختيار الأهلية ثم تحقق منها.

متى ينزل حافز بعد ملتحق

يتساءل كافة الأشخاص الراغبين في التسجيل في حافز عن متى ينزل حافز بعد ملتحق لكي يتعرفون على هذا الأمر ووفقًا لتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك فينزل بعد ثلاثة أشهر بعد دخول مرحلة التحقق وهي المرحلة الخاصة بالتأهيل، ولكن حافز ينقسم لثلاث حالات وهي:

المرحلة الخاصة بالتقديم على حافز وهي مدتها تصل لشهر.

مرحلة الملتحق ومدته تصل لـ ثلاثة أشهر.

أما مرحلة التأهيل وهي الأخيرة والتي يتم الاستفادة من الخدمات ويحصل المتقدم على راتب شهري يصل لـ 2000 ريال سعودي.

طرق التواصل مع حافز

يُمكنك التواصل عبر حافز في حالة رغبتك في الاستفسار عن أي أمر أو تقديم شكاوى أو غيرها عن طريق ما يلي: