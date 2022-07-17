يُعد العنوان الوطني من أهم الخدمات المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية تسهيلاً للوقت والجهد على كافة المواطنين، ولكن يتساءل الكثيرين من الأشخاص عن كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا لكي يتمكنون من فعل هذا الأمر، فالعنوان الوطني هو عبارة عن الهوية والبطاقة التعريفية للمواطن والتي تُحدد مكانه وتُسهل وصول الخدمات إليه، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخصه.

كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا

يُمكنكم تغيير العنوان الوطني في توكلنا عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بتنزيل تطبيق توكلنا على هاتفك سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.

بعد ذلك قم بتشغيله ثم أضغط على خانة الخدمات ثم اختر الخدمات اللوجستية.

الضغط على العنوان الوطني ثم عرضه ثم تغييره بعنوان جديد.

النقر على خانة إثبات العنوان.

كيف استخرج العنوان الوطني

يُمكنك الحصول على العنوان الوطني من خلال توكلنا وذلك عن طريق الآتي:

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك.

بعد ذلك أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على العنوان الوطني ثم استعرض العناوين المتواجدة.

بعد ذلك أنقر على العنوان الوطني المُسجل ثم ستظهر لك رقم المبنى والرمز البريدي.

بعدها أدخل قم الوحدة وباقي التفاصيل.

طريقة طباعة العنوان الوطني من توكلنا

لكي تتمكن من طباعة العنوان الوطني لابد من اتباع مجموعة من الخدمات التي جاءت على النحو التالي:

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك ثم أدخل للتطبيق.

انتقل للخدمات ثم أضغط على العنوان الوطني.

بعد ذلك أنقر على طباعة.

خطوات تحديث العنوان الوطني برقم الهوية

لكي تتمكن من تحديث العنوان الوطني السعودي لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي للبريد السعودي سُبل.

بعد ذلك أكتب رقم الهوية وكلمة المرور وباقي التفاصيل.

النقر بعد ذلك على إدارة العنوان الوطني ثم أنقر على العنوان الذي تود تعديله.

قم بإجراء التعديلات ثم أنقر على حفظ.

تحديث العنوان الوطني بابشر

يُمكنك تحديث العنوان الوطني عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك عن طريق الآتي: