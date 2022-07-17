الضمان الاجتماعي هو أحد برامج المملكة العربية السعودية التي تُقدم الدعم للعديد من الفئات التي تتوافر لديهم الشروط المُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأيضًا المساهمة في حصولهم على كافة المتطلبات الحيايته الطبيعية، ولكن في بعض الأحيان لابد من التحديث لذا سوف نوضح لكم طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية والمزيد من التفاصيل الآخرى.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية

يُعد التحديث في الضمان من الأمور الهامة لكافة الأشخاص لكي يتمكنون من الحصول على الدعم، لذا يُمكنك التحديث عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أضغط على تحديث البيانات ثم قم بتغير البيانات المطلوب تحديثها.

الموافقة على كافة الأحكام والشروط ثم أنقر على التالي.

بعد ذلك قم بمراجعة جميع البيانات المدخلة.

الضغط على خانة إرسال طلب التحديث ثم قم بمراجعة المعلومات التي تم إدخالها.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يُمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بالوزارة.

الضغط على خانة الخدمات ثم اختر دليل الخدمات.

الضغط على خانة الأفراد ثم خدمة الاستعلام عن البيانات.

الضغط على خانة تفاصيل الخدمة ثم أدخل رقم الهوية.

أكتب أيضًا ورقم الضمان ورمز التحقق ثم أضغط على عرض.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

يُمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بعد التحديث ولكي تتمكن من ذلك ينبغي عليك اتباع الآتي:

انتقل إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خانة الاستعلام ثم أنقر على أيقونة الخدمات.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على موافق أو العرض.

متى يسقط الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي يقسط فيها الضمان وهي: