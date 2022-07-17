نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بأفضل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بأفضل طريقة ممكنة تتمكن من خلالها الحصول على المساعدات المالية والإنسانية من المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي، الذي يستقبل الطلبات، المقدمة باسم الملك للحصول علي المساعدة المالية، التي يتم تقديمها المواطنين والمواطنات المحتاجين لتسديد الديون أو المقبلين علي الزواج أو تحسين مستوي المعيشة والتعليم وتخفيف أعباء الحياة من غلاء الأسعار حيث يتم تقديم معروضة للحصول علي الدعم المالي من خلال المساعدة.

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

الشخص الذي يريد الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي يشترط القيام بكتابة معروض طلب مساعدة مالية وبصيغة وطريقة معينة ولذلك نقوم بعرض بعض نماذج الطلبات الجاهزة المقدمة للاستغاثة كالتالي:



1. النموذج الأول:

إلي صاحب السمو الملكي وخادم الحرمين الشريفين، بعد التحية الطيبة والسلام، أتقدم إليكم بإرسال تلك الرسالة للحصول علي طلب مساعدة، لي و للأسرتي حيث تم اقتراضي مبلغ لتحسين وضعي وقضاء حاجتي، وأنني غير قادر علي تسديد الأقساط، وان الدائنون لا ينتظروا لوضع ظروفي، حيث أنني مهدد بدخول السجن وتشرد عائلتي لذلك التمس منكم الموافقة علي طلبي للانقاذي وأنفاذ عائلتي.

لكم جزيل الشكر والاحترام

مقدمة لسيادتكم/………

رقم الهوية/……………

رقم الموبايل/…………

العنوان/……………..

2. النموذج الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي جلالة الملك سلمان ال سعود

حفظكم الله ورعاكم

بعد التحية

لقد توكلت علي الله عز وجل للقيام بإرسال تلك الرسالة إلي سيادتكم املآ في الحصول على المساعدات، لأني قد تعرضت إلى أزمة مالية كبيرة (أو تقوم بشرح الظروف الحياتية بكل بساطة)، وإليك أحد رسائل الأصدقاء للديوان الملكي السعودي.

أنني أمر بضائقة مالية كبيرة، فقد دفعت كل ما أملك من مال، في مشروع كنت أتمني أن اربح منه قوت يومي، لكنة فشل لعدة أسباب وخسرت كل شئ ولم اقدر علي تسديد ديوني، حيث أني عائل أسرة مكونة من زوجتي و٧ أطفال، واني العائل الوحيد لهم، وأتحمل مسئوليتهم جميعا، حيث إذا تم حبسي أو أيداعي بالسجن سوف كل شئ يصبح سيئ ويتم تدمير أسرتي بالكامل، برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة علي صرف مبلغ مالي لتسديد ديوني وحل مشاكلي والحفاظ علي عائلتي.

ولكم مني كل التقدير والعرفان

اسم المرسل/……….

رقم الهوية/…………

رقم الفون/………..

العنوان/…………..

تواصل الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي أرقام هواتف يتم من خلالها التواصل مع الديوان للحصول علي طلب المساعدة والاستعلام عن الطلبات الشخصية العاجلة والاستفسارات والمساعدات والتواصل مع المسئولين وذلك من خلال الأرقام التالية:

رقم الديوان الملكي داخل المملكة (8004000000).

داخل المملكة (8004000000). التواصل مع الديوان الملكي خارج المملكة علي هذا الرقم (920030003).

وصلنا معكم لختام شرح معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بأفضل طريقة.