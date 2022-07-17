المستندات المطلوبة وطريقة تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية 1444

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن ما هي المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية لكي يقدمونها، حيث تحتاج إلى مجموعة من الأوراق التي تتطلبها الحكومة السعودية، فنظام الجنسية يُعد من ضمن القوانين والأنظمة المهمة والمعمول بها، حيث تُمنح لكل من ولدوا داخل لأب سعودي وأيضًا أم سعودية، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية 1444

يُمكنك الحصول على الجنسية ولابد من توافر مجموعة من المستندات والتي جاءت على النحو التالي وهي:

وثيقة تؤكد تسجيل الطلب الخاصة بالجنسية السعودية.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

وثيقة تشمل كلاً من رقم قيد الطلب وأيضًا التاريخ.

تعبئة النموذج الخاصة بالطلب وأيضًا تعبئة ثلاثة نسخ خاصة بالسلامة الجسدية والعقلية.

تقديم صورة لمؤهلات صاحب الطلب وتكون مكتوبة باللغة العربية.

صورة شخصية ومختومة من الجهة المختصة وأيضًا شهادة مصدقة من قبل جهة العمل.

توضيح ثروة المقدم للطلب سواء كان خارج أو داخل أراضي المملكة العربية السعوجية.

إفادة تحتوي على قيمة الراتب المُقدم للحصول على الجنسية.

بعد تقديم كافة المستندات السابق ذكرها سوف تتولى اللجنة المختصة بمراجعة الطلب وسوف يتم الرد عليك بالقبول في حال توافر جميع الشروط وأيضًا تقديم المعلومات الصحيحة أو الرد بالرفض.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في جميع الأشخاص التي تود الحصول على الجنسية وهي:

يجب أن يكون الشخص بلغ سن الرشد.

ضرورة أن يكون الشخص بالغ عاقل.

ينبغي أن يكون حسن السير والسلوم وألا يكون حكم عليه بحكم قضائي.

يجب أن يكون لديه مصدر رزق وأن يُجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

ضرورة أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج لها السعودية.

كيفية تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية

يُمكنك تقديم طلب الحصول على الجنسية فلابد من اتباع الآتي: