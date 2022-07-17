نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رمضان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في المقال التالي
يهتم جميع الأفراد بمعرفة توقيت شهر رمضان لما له من مكانة متميزة وعظيمة بنفوس كافة المسلمين، فهو شهر عدد يأتي في بعض الأحيان 29 يوم وفي البعض الآخر 30 يوم، وبهذا الشهر قد نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي يدعو برمضان دعائه مستجاب، كما أن به ليلة القدر التي تزيد من عظمة شأنه، يأتي بعده شهر شعبان وقبله شوال، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم متى موعد رمضان ١٤٤٤-٢٠٢٣.
موعد رمضان ١٤٤٤-٢٠٢٣
إن ميعاد اليوم الأول لشهر رمضان 1444 سيكون 23 مارس 2023 وفقاً للتنبؤات الفلكية، ولكن التاريخ يتم تأكيده بعد غروب شمس 29 شعبان، واستطلاع رؤية الهلال، ووفقاً للرؤيا يحدد الميعاد الرسمي للشهر، والم يتمكن من رؤية الهلال في اليوم 29 فإن شعبان يكون 30 يوم في الشهر الهجري، وعادة يأتي 29 يوماً أو 30 وبعد انتهاء شهر رمضان يأتي عيد الفطر.
ولذلك فهذا الشهر له مكانة عظيمة في النفوس يأتي بفرحة ورضا وسكينة وأمان واطمئنان وينتهي بفرحة العيد، يتنافس فيه جميع المسلمين على العبادات قراءة القرآن وتأدية التراويح ويترقبون فيه إتيان ليلة القدر التي تتحقق فيها أمنيات كثير من الأشخاص ويغفر فيها للجميع.
علامات قبول الأعمال بشهر رمضان
الله قد كتب على الإنسان الخطأ وجعل له أوقاتاً ومواسم للتوبة وتكفير الذنوب، ومن ضمن هذه الأوقات هو شهر رمضان المعروف بشهر التوبة، حيث تغلق فيه أبواب النيران وبه يغفر الله لجميع الراغبين في التوبة، ولقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أعمالاً لن يتم قبولها وعلامات أيضاً تدل على قبول الطاعات، وإليكم هذه العلامات وهي كالآتي:
- العزيمة والمثابرة على القيام بالطاعات وأخذ عهد وقرار بعدم العودة إلى العصيان مرة أخرى.
- الخوف من الله بعدم القبول للأعمال والتوسل إليه والرجاء له حتى يقبل العمل الصالح منهم ويكثرون من الاستغفار والأذكار التقرب لله.
- كما أن توفيق الله للعباد لتادية الأعمال الصالحة من علامات القبول واستغفار الله سبحانه وتعالى، ويرزق المؤمنين الصبر والقدر على تأدية الطاعات ويعينهم على الحسنات ويبعد عنهم الذنوب.
- يزيد من الطاعات ويكره المسلم في العصيان والفسوق ويرزقه توبة لا يعود بعدها للمعاصي.
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