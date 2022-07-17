هل يمكن تجديد الاستمارة بدون تسديد المخالفات في السعودية؟

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عمر شويل - جدة يتساءل كافة الأشخاص حول المملكة العربية السعودية عن إمكانية التجديد الخاص بالاسـتمارة ولكن هل هذا الأمر سيتطلب تسديد المخـالفات المرورية أم لا، فالمديرية العامة للمرور السعودية تقدم الكثير من الخدمات المختلفة لكافة الأفراد سواء كانوا مقيمين أو مواطنين داخل أراضي المملكة، واليوم سوف نوضح لكم إجابة عن هل يمكن تجديد الاستمارة بدون تسديد المخالفات بالإضافة للمزيد من التفاصيل الآخرى.

تجديد الاستمارة بدون تسديد المخالفات

الإدارة العامة للمرور السعودي أعلنت عن كافة التفاصيل التي تخص استـمارة السيارة، ولكن بالنسبة للرد على سؤال هل يمكن تجديد الاستمارة بدون تسديد المخالفات في المملكة العربية السعودية فأنه لا يُمكن ذلك دون تسديد المخالفات المُستحقة فيُعتبر هذا الأمر من الأمور الهامة التي يجب القيام بها قبل تجديد استمارة السيارة الخاصة بك.

كيفية تجديد الاستمارة

يُمكنك تجديد استمارة السيارة عن طريق اتباع بعض الخطوات المُحددة والتي جاءت على النحو التالي وهي:

الذهاب إلى الرابط الرسمي لبوابة منصة أبشر الإلكترونية.

سجل دخول للحساب الخاص بالمستفيد ثم أدخل كلمة المرور.

أكتب السجل المدني الرمز المرئي ثم اختر المرور ثم اختر خدمة المركبات.

اختر خانة تجديد استمارة المركبة ثم أنقر على التجديد ثم أنقر على سداد.

أنقر على سداد كافة المخالفات المرورية ثم أضغط على فحص دوري.

أضغط على تأمين وبعد ذلك أنقر على إتمام التجديد الخاص بالاستمارة.

شروط تجديد الاستمارة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم تجديد استمارة السيارة وهي:

ضرورة تقديم وثيقة تأمين خاصة بالسيارة ولابد أن تكون سارية وغير منتهيه.

ينبغي توافر شهادة خاصة بالفحص الفني سارية المفعول.

لابد من تسديد رسوم خاصة باستمارة السيارة.

تسديد كافة المخالفات المرورية.

يجب ألا تقل مدة الصلاحية الخاصة بالاستمارة السارية عن 180 يوم.

رسوم تجديد الاستمارة

المديرية العامة للمرور السعودي هي التي قامت بتحديد رسوم تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة والتي وصلت لـ 100 ريال سعودي، وتُعتبر الرسوم الخاصة بالتجديد من الأمور الهامة والتي يجب القيام بها لكي يُمكنك تجديد استمارة السيارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لأبشر لكي تحصل على استمارة جديدة.