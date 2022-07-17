نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا تاكوما 2023 ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة اليابانية الشهيرة الخاصة بالسيارات والمركبات الحديثة شركة تيوتا عن إصداراها الجديد للعام القادم سيارة تويوتا تاكوما وقد انتشرت بعض التسريبات حول مواصفات تلك السيارة الجديدة ومميزاتها والتعديلات التي جاءت بها، لذلك وفرنا لكم في هذا المقال كافة المعلومات المطروحة حول تلك السيارة وسعرها المحتمل في الأسواق فتابعونا لتعرفوا التفاصيل.

سيارة تويوتا تاكوما

مواصفات السيارة الجديدة:

تتميز تلك السيارة بأنها بحجم وأبعاد مثالية فمن المتوقع أن يكون طول السيارة الجديدة 5692 مليمتر وعرضها 1950 مليمتر أما الارتفاع فسيكون 1853 مليمتر ،كما تتميز السيارة من الداخل مساحة واسعة وسعة تخذين جيدة فالشنطة الخلفية مساحتها بالإضافة 950 لتر.

بالنسبة لموتور السيارة الجديدة فهو بسعة 3500 سي سي وهو موتور دفع رباعي، الموتور مزود بست أسطوانات كبيرة وقوته 160 حصان مع عزم دوران للسيارة بقوة 244 نيوتن.

السيارة مزودة بفتيس أوتوماتيك به ست سرعات يمكنك من خلاله التحكم بسرعة السيارة بداية من الصفر حتى تصل إلى مائة كيلو متر وذلك في خلال سبع ثوان فقط، كما تتميز بأنها لا تستهلك الكثير من الوقود أثناء السير حيث تستهلك أحدى عشر لتراً من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى مائة كيلو متر.

من المتوقع أن يكون سعر السيارة في الأسواق المصرية يعادل 655 ألف جنيه مصري ولكن من المحتمل أن يرتفع السعر بسبب ارتفاع الأسعار والأزمة العالمية.

من المحتمل أن يبدأ السعر في المملكة العربية السعودية من 140 ألف ريال سعودي وذلك حسب إمكانيات السيارة والفئة المراد شرائها.

رفاهيات سيارة تويوتا تاكوما وأنظمة الأمان:

تم تزويد تلك السيارة الجديدة بزجاج فاميه وزجاج كهرباء بالإضافة إلى مرايات ضم كهربائية بالإضافة إلى كاميرا خلفية تتيح لك تصوير المكان المحيط وبالنسبة للجنوط فهي بحجم 20 بوصة.

السيارة مزودة ببلوتوث ومدخل AUX بالإضافة إلى مدخل USB مع طارة Multi-Function، كما يوجد في السيارة شاشة وسطية بحجم 8 بوصة، عدادات السيارة من نوع Digital مع كشافات أمامية وخلفية من النوع LED بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية.

لنظام الأمان تحتوي السيارة على وسائد هوائية وفرامل من النوع ABS مع توزيع إلكتروني من النوع EBD بالإضافة إلى توازن إلكتروني ESP، ويوجد أيضاً فرامل يد كهربائية بالإضافة إلى حساسات الركن.