مقتل 14 من مشاة البحرية الأمريكية خلال اعتقال أحد أباطرة المخدرات بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن "رافائيل كارو كوينتيرو" تم اعتقاله فى عملية انتهت بمقتل 14 من مشاة البحرية الأمريكية الذين ساعدوا فى القبض عليه، إثر حادث تحطم مروحية هليكوبتر.
وأضافت القناة، نقلاً عن بيان للبحرية المكسيكية، أن مشاة البحرية اعتقلوا رافائيل بعد أن عثروا عليه مختبئاً فى الأدغال ببلدة "سان سيمون" فى ولاية سينالوا المكسيكية.
وتعتبر السلطات المكسيكية رافائيل مؤسس إحدى أهم كارتل الاتجار فى المخدرات، حيث يتهمونه بتهريب مواد الميثامفيتامين والهيروين والكوكايين.
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