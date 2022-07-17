العالم اليوم - بالفيديو.. احتراق وتحطم طائرة شمالي اليونان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. احتراق وتحطم طائرة شمالي اليونان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 01:18 صباحاً - تحطمت طائرة شحن على متنها 8 أشخاص قرب مدينة كافالا شمالي اليونان، ليل السبت، حسبما أفادت فرق الإطفاء والتلفزيون الرسمي.

وقال تلفزيون "إي آر تي" الحكومي اليوناني إن الطائرة كانت من طراز "أنتونوف" ومملوكة لشركة أوكرانية، وكانت في طريقها من صربيا إلى الأردن.

وطلب الطيار هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك، لكن إشارة الطائرة فقدت.

وأظهرت لقطات فيديو الطائرة مشتعلة وهي تهبط بسرعة، قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

ولم تتمكن فرقة الإطفاء من تأكيد نوع الطائرة، لكنها قالت إن هناك تقارير أولية تفيد بوجود 8 أشخاص على متنها.

وأوضحت في بيان أنها نشرت 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث، بينما كان المزيد من رجال الإنقاذ في طريقهم إلى الموقع.

ولم تتضح ماهية حمولة الطائرة، لكن مسؤول إنقاذ قال: "نحن نتعامل مع الشحنة على أنها مادة خطرة".