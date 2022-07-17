نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تعرف على افضل المسكات و النصائح الاهتمام والعناية بالبشرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالبشرة، من الأساسيات لدى جميع البنات والسيدات بمختلف أعمارهم ولاكن تختلف طريقة العناية والاهتمام هناك من يتجه نحو شراء منتجات البشرة غالية الثمن المشهورة، وهناك من يتجه نحو المكونات والزيوت الطبيعة وتحضير مسكات البشرة المختلفة، الهدف واحد ولاكن الطرق مختلفة.

كيفية الاهتمام بالبشرة، اليوم ومن خلال ثقفني سوف نحاول جاهد أن نقدم لكم اهم المعلومات والروتين والزيوت المفيدة للبشرة وبعض المسكات الطبيعية لتحصل كل فتاة على بشرة بيضاء صحية مشرقة وذلك تتجنب الفتاة الذهاب الى مراكز التجميل وعمل تنظيف البشرة المكلف ماديا.

نصائح الاهتمام والعناية بالبشرة

اهم طرق العناية بالبشرة تبدأ دائما من التغذية السليمة أي يجب تجنب تناول الكثير من الأكلات المقلية التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون، والأكلات سريعة التحضير وتناول الكثير من الشكولاتة، من المؤكد أن الشكولاتة لها مكانة خاصة عند الفتيات يكن تناولها ولاكن يجب عدم الافراط بها، كذلك يجب تناول كمية مناسبة من الماء خلال اليوم بمقدار لا يقل عن 2 لتر، تناول الفواكه والخضروات تعمل على النضارة لجسمك وتساعد في التخلص من سموم الجسم ,

اهم نصائح لبشرة صحية

يجب أولا معرفة نوع البشرة هل دهنية، ام جافة، ام مختلفة، حيث ان نوع البشرة يحدد ما هي المنتجات أو الزيوت أو مكونات المسكات التي سوف تستخدم معها وذلك لحصول على نتيجة جيدا دون الأضرار بالبشرة.

الثلج، يمكن ان يستخدم كمساج لبشرة الوجه وذلك لكونه يعمل على تضيق المسام الواسعة، ويمكن استخدامه قبل الماكياج بنصف ساعة وذلك يعمل كا بديل لمثبت المكياج.

الالوفيرا جل الصبار مفيد جدا للبشرة يعمل على شد الوجه وتقليل الحبوب وتفتيح البشرة يمكن وضعة قبل النوم.

يجب تجنب ملامسة الوجه أكثر من اللازم.

يجب النوم الجيد بعدد ساعات كافية وخاصة فى الليل فاهو مفيد أيضاً في الحفاظ على صحة .



افضل المسكات لبشرة صافية

مكونات الماسك:( ثلاث ملاعق من الزبادي، خمس ملاعق كبيرة من عصير البرتقال، ملعقتان من العسل، وذلك من خلال أحضار وعاء غويط ووضع جميع مكونات الماسك ونخلط جيدا، افردي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر جيدا، يمكن أن يستخدم مرتين في الأسبوع ,

ماسك الزبادي مع الخيار يعمل على ترطيب الوجه. ماسك القهوة+ عسل نحل مرتين في الأسبوع.

وبفضل بعد غسل الوجه من الماسك وضع ماء الورد، وبذلك نكون قدمنا لكم اهم نصائح الاهتمام والعناية بالبشرة.