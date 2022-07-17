بريطانيا تعلن حالة طوارئ وطنية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطانى اليوم عن حالة طوارئ وطنية بعد إصدار تحذير من درجة "أحمر"، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة يومى الاثنين والثلاثاء إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





ويغطى التحذير الصادر من الأرصاد الجوية البريطانى مناطق تشمل لندن ومانشستر ويورك، ومن المحتمل أن تفرض بعض القيود على خطوط السكك الحديدية، كما ستغلق بعض المدارس مبكرًا وسيتم إلغاء بعض من مواعيد المستشفيات. وإضافةً إلى تحذير مكتب الأرصاد الجوية أصدرت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة أعلى مستوى من التنبيه بأربع درجات لهيئات الصحة والرعاية ، محذرة من المرض والوفاة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

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