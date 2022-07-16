رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023 portal.ku.edu.kw والخطوات

رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023 حيث ينتظر جميع طلاب الثانوية الناجحين في الكويت أن يتم القبول والتسجيل لتفعيل رابط تسجيل جامعة الكويت، ويشمل التسجيل جميع الطلاب الكويتيين وكذلك الطلاب والطالبات من خارج الكويت، وأوضحت جامعة الكويت يمكنك الآن التقديم عبر الإنترنت للتسجيل في جامعة الكويت 2022-2023! للوصول إلى هذا الرابط، ستحتاج إلى إحضار مستند هوية وبطاقة ائتمان أو بطاقة مصرفية لم يتم إلغاؤها بعد، قم بتنزيل نموذج الطلب واملأه بالكامل وأرسله إلى مكتب القبول. ويتضمن الموعد تسجيل طلاب جامعة الكويت وجامعة العلوم التطبيقية بالإضافة إلى المنح الداخلية، الحد الأدنى للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات 70٪ لقسم العلوم و 78٪ لقسم الأدب.

تسجيل جامعة الكويت 2022 – 2023

نظام التسجيل في جامعة الكويت، سوف يكون إلكتروني، فقد أكدت جامعة الكويت،حول مواعيد التحاق الطلاب والطالبات بالجامعة، بأنه سيكون التسجيل متاحًا اعتبارًا من يوم الاثنين 18 يوليو 2022 الموافق 19 أغسطس 1443. وأشارت جامعة الكويت إلى أنها لا تميز بين مجموعتي طلاب الثانوية العامة في أرقام الالتحاق لعام 2022.لتسهيل تقديم المستندات في أسرع وقت ممكن.

رابط تسجيل جامعة الكويت 2022

يمكن التسجيل في جامعة الكويت، للكثير من الطلاب لا يمكن الدخول إلى البوابة إلا من الذكور والإناث الكويتيين وأبناء السيدات الكويتيات الجنسية وكذلك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى الطلاب المتوقع تخرجهم من جامعة الكويت، فإن جامعة الكويت مسجلة على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة portal.ku.edu.kw

في القائمة الرئيسية، يجب علي الطالب القيام بكتابة اسم المستخدم ثم كتابة كلمة المرور.

ثم يتم الضغط بعد ذلك على تبويب تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في جامعة الكويت 2022

بعد التعرف على مواعيد التسجيل في جامعة الكويت 2022-2023، نفهم خطوات التسجيل عبر الإنترنت بالأسطر التالية: