نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “www.psge.ps” رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتائج الثانوية العامة في المقال التالي
تشهد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة من قبل الطلاب في مختلف أنحاء فلسطين، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج التوجيهي 2022، وهي النتائج الخاصة بالامتحانات التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الاخيرة، حيث تعد امتحانات الثانوية العامة هي أهم النتائج التي تمثل عامل هام في تحديد الكلية المقرر ان يلتحق بها الطلاب بعد ذلك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين برقم الجلوس عبر موقع نتائج الثانوية العامة.
الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022
اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اقتراب اعلان النتائج الخاصة بطلاب التوجيهي في فلسطين بمختلف المدن، حسب أوضح مدير عام القياس بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عوض أن جميع الأعمال المتعلقة بالتصحيح الخاصة بالامتحانات قد انتهت بالفعل خلال الايام الاخيرة، وأشار الى أن اعمال المراجعة ورصد النتائح الخاصة بجميع الطلاب تكاد تكتمل في جميع اللجان والمسوحات المختلفة وفي الفروع أيضا، وتعتبر هي المرحلة الاخيرة في النتائج الخاصة بالطلاب، قبل ان يتم اعتماد النتيجة وطرحها الكترونيا من خلال الموقع المفعل من قبل الوزارة، وقد اشارت كذلك إلى أن موعد إعلان نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 سيكون قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان رسميًا عن مزيد من التفاصيل بشأن نتائج التعليم الثانوي العام في فلسطين لعام 2022.
كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 برقم الجلوس
يمكن ان يتم استخراج كافة نتائج التوجيهي الثانوية العامة في مختلف المحافظات الفلسطينية بسهولة، من خلال الموقع الرسمي المخصص لنتائج الثانوية العامة، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول مباشرة عبر رابط وزارة التربية والتعليم وهو موقع التوجيهي
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع.
- يتم اختيار ادخال الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين.
- يتم كتابة رقم المقعد المكون من 6 أو 8 أرقام.
- يتم ادخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب بشكل صحيح. ومن ثم يتم اختيار أيقونة البحث.
- ومن ثم سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب على الفور لتظهر مباشرة عبر الموقع.
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