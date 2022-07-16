نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري السعودي للموسم 2022-2023 للمحترفين وترتيب جدول الدورى السعودى في المقال التالي
ينتظر عشاق الرياضة والمشجعين موعد انطلاق موسم الدوري السعودي 2022-2023 حيث يعد من أقوى الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية حيث يتابعه عدد كبير من محبي كرة القدم من العرب ومن الأجانب كونها غير مقتصرة على الأجانب حيث إن الدوري السعودي لها قيمة سوقية تصل إلى 470 مليون دولار أمريكي بجانب أن تلك البطولة حصلت على المركز الثاني بعد دوري أبطال آسيا .
نبذة عن بطولة الدوري السعودي
إن الدوري السعودي يعتبر من أهم وأقوى المسابقات في قارة آسيا بقيمته السوقية التي قد وصلت إلى 470 مليون دولار أمريكي وكانت المسابقة الأولى لهذا الدوري عام 1978 حيث أطلق عليه وقتاه الدوري السعودي الممتاز حيث كانت وقتها الأندية السعودية تصنف كدرجة أولى أو درجة ممتازة ولم يتم تغير هذا الاسم إلا عام 1991 حيث أطلق عليه دوري خادم الحرمين الشريفين وقد تم إلغاء نظام المربع الذهبي بالدوري وأطلق عليه اسم دوري الأمير محمد بن سلمان .
موعد بداية الدوري السعودي للموسم 2022-2023
ومن الجدير بالإشارة إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت أن موعد بدء أولى مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان سوف يكون الموافق 25 أغسطس 2022 ولكن لم يتم تحديد موعد نهاية البطولة أو موعد القرعة الخاصة بالدوري ولا نزال في انتظار باقي التفاصيل .
من هو بطل الدوري السعودي 2022
ويعتبر نادي الهلال السعودي هو النادي حامل لقب بطل الدوري السعودي في النسخة السابقة حيث نجح النادي في الحصول على لقب البطولة للمرة رقم سابعة في تاريخ النادي ويعتبر الهلال من أقوى الأندية وأشهرهم في المملكة العربية السعودية وبخصوص ترتيب الدوري السعودي يوضح لنا الجدول المرفق بيان تفصيلي بكل ما يخص ترتيب الدوري على رأسهم نادى الهلال صاحب المركز الأول وبطل الدوري .
|اسم الفريق
|لعب
|خسر
|فاز
|تعادل
|نادي الهلال
|30
|3
|20
|7
|نادى الاتحاد
|30
|5
|20
|5
|نادي النصر
|30
|7
|19
|4
|نادى الشباب
|30
|5
|15
|10
|نادى ضمك
|30
|10
|12
|8
|نادى الطائي
|30
|15
|11
|4
|نادى الرائد
|30
|14
|10
|6
|نادى الفتح
|30
|13
|9
|8
|نادى أبها
|30
|13
|9
|8
|نادى الفيحاء
|30
|11
|8
|11
|نادى الاتفاق
|30
|12
|8
|10
|نادى التعاون
|30
|10
|7
|13
|نادى الباطن
|30
|13
|8
|9
|نادي الفيصلي
|30
|11
|7
|12
|نادي الأهلي
|30
|10
|6
|14
|نادى الحزم
|30
|21
|4
|5
وسوف نعمل في موقعنا ثقفني على توضيح كافة التحديثات الخاصة بمواعيد القرعة الخاصة بالدوري ومواعيد المباريات القادمة فور الإعلان عنها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد بداية الدوري السعودي للموسم 2022-2023 للمحترفين وترتيب جدول الدورى السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.