موعد بداية الدوري السعودي للموسم 2022-2023 للمحترفين وترتيب جدول الدورى السعودى

ينتظر عشاق الرياضة والمشجعين موعد انطلاق موسم الدوري السعودي 2022-2023 حيث يعد من أقوى الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية حيث يتابعه عدد كبير من محبي كرة القدم من العرب ومن الأجانب كونها غير مقتصرة على الأجانب حيث إن الدوري السعودي لها قيمة سوقية تصل إلى 470 مليون دولار أمريكي بجانب أن تلك البطولة حصلت على المركز الثاني بعد دوري أبطال آسيا .

نبذة عن بطولة الدوري السعودي

إن الدوري السعودي يعتبر من أهم وأقوى المسابقات في قارة آسيا بقيمته السوقية التي قد وصلت إلى 470 مليون دولار أمريكي وكانت المسابقة الأولى لهذا الدوري عام 1978 حيث أطلق عليه وقتاه الدوري السعودي الممتاز حيث كانت وقتها الأندية السعودية تصنف كدرجة أولى أو درجة ممتازة ولم يتم تغير هذا الاسم إلا عام 1991 حيث أطلق عليه دوري خادم الحرمين الشريفين وقد تم إلغاء نظام المربع الذهبي بالدوري وأطلق عليه اسم دوري الأمير محمد بن سلمان .

موعد بداية الدوري السعودي للموسم 2022-2023