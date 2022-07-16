نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم الصندوق العقاري وكم المبلغ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم الصندوق العقاري وما هو موعد صرف الدعم السكني 1444 حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت على تقديم خدمات الدعم إلى المواطنين المستحقين كما وفرت خدمات إلكترونية عديدة مثل تقديم طلب دعم سكني إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة، وذلك على غرار تقديم المعاريض للديوان الملكي الجهة الأشهر في تقديم المساعدات بالمملكة العربية السعودية والتي تشارك الوزارة في تقديم منح الأراضي المجانية وإعفاء القروض، وسوف نتعرف على موعد صرف دعم الصندوق العقاري الجديد.

متى ينزل دعم الصندوق العقاري

صندوق التنمية العقارية واحد من أهم الجهات الحكومية التي تشارك في تقديم الدعم السكني والتمويل العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك السعودية وقد تم إطلاق متى ينزل دعم الصندوق العقاري من أجل التسهيل على المواطنين.

ففي حال كان الدعم شهري فإن موعد صرف الدعم السكني هو يوم 24 من كل شهر ميلادي، أما بعد الحصول على موافقة جهات التمويل فإن إيداع الدعم سيكون خلال يومين فقط من تاريخ السحب عن طريق الجهة التي تقوم بالتمويل وهي البنوك السعودية، وقد أكدت الوزارة على أن صرف الدعم قبل نزول الرواتب في السعودية.

كم مبلغ الدعم السكني

من خلال الحسابات الرسمية للصندوق العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي تم التأكيد على أن قيمة الدعم الغير مسترد هي نصف مليون ريال سعودي وهي أقصى قيمة يمكن الحصول عليها بعد خصم التقاعد أو التأمينات ويمكن الاستعلام عن الدعم السكني من خلال زيارة منصة سكني الإلكترونية وذلك بعد التحول الرقمي في المملكة.

وفي حال تعذر الدعم يمكن كتابة معروض للديوان الملكي من أجل طلب الدعم مرة ثانية أو الحصول على منح الأراضي في المناطق المتعددة في السعودية ولكن يرجى العلم أنه في حال وصول رسالة يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك فهذا يعني عدم القبول أيضًا.

الرقم الموحد لوزارة الإسكان

يمكن التواصل مع وزارة الإسكان من أجل تقديم اعتراض على الدعم العقاري الخاص بالصندوق أو عند رفض طلب الحصول على منتجات سكني وذلك من خلال الاتصال على رقم 199090 من أي مكان.