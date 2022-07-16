iphone 14 pro max تعرف على مميزات وعيوب جهاز آيفون 14 برو ماكس وحش الهواتف لعام 2022

مميزات وعيوب جهاز آيفون 14برو ماكس، هو عبارة عن جهاز محمول جديد ويعتبر التحديث الأخير لجهاز آيفون 13 برو ماكس. هذا الجهاز يوجد به العديد من المميزات والتي من أهمها وجود المعالج Apple A16 Bionic وهو من أقوى المعالجات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، كما أنه يعد معالج جيد للغاية يسرع من أداء الجهاز ويحسن الشبكات المسؤولة عن الاتصال الخاص بالجيل الخامس، الآن سوف نوضح أهم عيوب ومميزات هذا الجهاز لكل من يريد شراؤه وليس على علم بالإمكانيات الموجودة به.

مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max‎ أيفون 14 برو ماكس أسعار الأيفون في جميع الدول

مميزات جهاز آيفون 14 برو ماكس

يحتوي جهاز آيفون 14 برو ماكس على مميزات عديدة والتي سوف نوضح أهمها في الآتي:

هذا الجهاز يدعم خاصية معينة وهي خاصية NFC وهي عبارة عن خاصية المدى القريب. لقد تم إجراء تعديل على التصميم الخاص بالجهاز بشكل واضح والذي اختلف تمامًا عن الأجهزة السابقة من حيث الخامة المصنوع منها فقد تم استخدام مادة التيتانيوم في صناعة الفريم. كذلك تم التخلي عن النواتش والتخلص من البروز الخاصة بالكاميرات. شاشة الجهاز زاد حجمها كما تم حمايتها بمادة قوية ذات جودة عالية لا تسبب فقد كبير في الطاقة في حين أن معدل التحديث فيها يبلغ 120. بالنسبة للألعاب تم تخصيص أفضل معالج جرافيك خلال هذه الفترة. كاميرات هذا الجهاز هي أهم ما يميزه وذلك بسبب التحديث الذي طرأ عليها خاصة فيما يتعلق بتصوير الفيديوهات، هذا بالإضافة إلى دعم خاصية APPLE ProRes. هذا الخاصية ليست مستحدثة وإنما هي مطورة بشكل أقوى أدى إلى زيادة دقة وجودة ووضوح عملية تصوير الفيديو الذي لا يحتاج إلى مساحة تخزين عالية ولكن يعمل بتنسيق MPEG و H.26X.

عيوب جهاز آيفون 14 برو ماكس

لكل شيء عيوب مثلما له مميزات كذلك جهاز آيفون 14 برو ماكس يحتوي على مجموعة من العيوب التي سوف نوضح أبرزها في الآتي: