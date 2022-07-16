نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم المعاريض للديوان الملكي لمنح الأراضي والمساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم المعاريض للديوان الملكي من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لطلب الدعم والمساعدة إذ أن الحكومة السعودية حرصت على تقديم المساعدة المالية إلى المواطنين، فيمكن طلب مساعدة مالية لتسديد الديون من خلال الديوان الملكي السعودية على أن يتم انتظار وصول الرد إما بالقبول أو يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك مع توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وعند كتابة معروض للديوان الملكي لا بد أن يكون مستوفى الشروط كاملة.

تقديم المعاريض للديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي باستقبال جميع الطلبات التي ترسل إليه من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية وكذلك المواطنات ممن يرغبن في سددا الديون من البنوك السعودية ويمكن تقديم المعاريض للديوان الملكي من خلال اتباع التالي:

يتم كتابة المعروض على أن يتم إدراج جميع المعلومات به مثل كتابة الاسم ورقم الهوية وكتابة عنوان المستفيد بالكامل.

ثم يتم كتابة وسائل التواصل كرقم الجوال الشخصي، وبعدها كتابة تفاصيل الحالة الاجتماعية.

يتم إرسال التحية أولًا في مقدمة المعروض، وتختم بالتحية أيضًا.

وبعد ذلك يتم كتابة التفاصيل والطلب المقدم إلى الديوان الملكي طلب مساعدة.

وهناك العديد من منح الديوان الملكي التي تقدم إلى المواطنين منها منح الأراضي المجانية التي يسأل عنها من لم يحصل على دعم سكني من قبل أو من يسأل متى ينزل دعم الصندوق العقاري.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي

من أجل مزيد من المعلومات عن خدمات الديوان الملكي المقدمة للمواطنين يمكن استخدام وسائل التواصل المتاحة في الفترة الحالية من بينها الأرقام الموحدة أو استخدام الرقم الأراضي وعنوان البريد الإلكتروني وذلك كما يلي:

يمكن الاتصال على رقم 920030003 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية للاستفسار عن طلب مساعدة من الديوان الملكي.

كما يمكن التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

أما عن أفضل طريقة يمكن استخدامها من أجل تقديم المعاريض للديوان الملكي فهي استخدام البريد الممتاز في مدينة الرياض العاصمة، 12911، الهدا 9636، مع ضرورة الحرص على تقديم المستندات الرسمية التي تدعم طلبات المواطنين المستفيدين والتي تنطبق عليهم جميع شروط تسديد القروض من الديوان الملكي السعودي.