رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 والمستندات المطلوبة mesrs.dz

رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 حيث يهتم الآن العديد من الطلاب أن تعلن وزارة التعليم العالي الجزائرية عن رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، وكذلك الجدول الخاص بالتسجيل الجامعي لعام 2022، وذلك لجميع الطلاب الناجحين الذين يكملون درجة البكالوريا، خاصة وأن الوزارة أعلنت الإعلان الوشيك عن نتائج الشهادة لدورة البكالوريوس في يوليو ، وسعت الوزارة إلى تحديث رابط التسجيل الرسمي قبل جدولة تسجيل الطلاب لسهولة التسجيل وتأكيد الرغبات قبل الإعلان عن النسب النهائية للقبول في الجامعات الجزائرية.

رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022

يفترض أن تقدم الجامعة الجزائرية رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، بالنسبة للمرحلة الأولى، حيث كان وزير التعليم في دولة الجزائر كان قد أعلن رسمياً عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022، السادس عشر من شهر يوليو، ومن المنتظر أن يكون موعد التسجيلات الجامعية بداية من يوم 27 من الشهر الحالي حتى نهاية 29 يوليو، ثم يبدأ تأكيد التسجيل ويستمر لمدة يومين من 30 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2022، ثم ستبدأ المعالجة في 1 أغسطس حتى 8 أغسطس قبل الوصول إلى المرحلة النهائية ، وهي نتيجة التسجيل بالجامعة.

طريقة التسجيلات الجامعية 2022

تابعوا الموقع الرسمي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر

أو الدخول على رابط التسجيل المقدم من وزارة التربية الوطنية

ثم اختر لغة تسجيل الدخول

وابدأ في إدخال البيانات المطلوبة بمجرد تسجيل الدخول

انقر فوق الرمز لقبول الإرشادات المعروضة في المربع.

سيكون لكل طالب رغباته الخاصة بناءً على أولوياته وأهدافه ودرجات البكالوريا.

بعد ذلك ، انقر فوق حفظ لإرسال البيانات المحفوظة.

المستندات المطلوبة في التسجيلات الجامعية

يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة للتسجيل الجامعي ، بما في ذلك شهادة التخرج الأصلية وتوقيع الأكاديمي الذي أصدرها، وبالتالي ستكون الأوراق المطلوبة م أجل التقدم في التسجيلات الجامعية سيكون كالتالي: