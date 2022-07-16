رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 والمستندات المطلوبة mesrs.dz

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رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 حيث يهتم الآن العديد من الطلاب أن تعلن وزارة التعليم العالي الجزائرية عن رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، وكذلك الجدول الخاص بالتسجيل الجامعي لعام 2022، وذلك لجميع الطلاب الناجحين الذين يكملون درجة البكالوريا، خاصة وأن الوزارة أعلنت الإعلان الوشيك عن نتائج الشهادة لدورة البكالوريوس في يوليو ، وسعت الوزارة إلى تحديث رابط التسجيل الرسمي قبل جدولة تسجيل الطلاب لسهولة التسجيل وتأكيد الرغبات قبل الإعلان عن النسب النهائية للقبول في الجامعات الجزائرية.
رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022
يفترض أن تقدم الجامعة الجزائرية رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، بالنسبة للمرحلة الأولى، حيث كان وزير التعليم في دولة الجزائر كان قد أعلن رسمياً عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022، السادس عشر من شهر يوليو، ومن المنتظر أن يكون موعد التسجيلات الجامعية بداية من يوم 27 من الشهر الحالي حتى نهاية 29 يوليو، ثم يبدأ تأكيد التسجيل ويستمر لمدة يومين من 30 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2022، ثم ستبدأ المعالجة في 1 أغسطس حتى 8 أغسطس قبل الوصول إلى المرحلة النهائية ، وهي نتيجة التسجيل بالجامعة.
طريقة التسجيلات الجامعية 2022
- تابعوا الموقع الرسمي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر
- أو الدخول على رابط التسجيل المقدم من وزارة التربية الوطنية
- ثم اختر لغة تسجيل الدخول
- وابدأ في إدخال البيانات المطلوبة بمجرد تسجيل الدخول
- انقر فوق الرمز لقبول الإرشادات المعروضة في المربع.
- سيكون لكل طالب رغباته الخاصة بناءً على أولوياته وأهدافه ودرجات البكالوريا.
- بعد ذلك ، انقر فوق حفظ لإرسال البيانات المحفوظة.
المستندات المطلوبة في التسجيلات الجامعية
يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة للتسجيل الجامعي ، بما في ذلك شهادة التخرج الأصلية وتوقيع الأكاديمي الذي أصدرها، وبالتالي ستكون الأوراق المطلوبة م أجل التقدم في التسجيلات الجامعية سيكون كالتالي:
- أن تحتوي علي شهادة البكالوريا على ورقة تقييم أصلية.
- يتم تقديم شهادة توجيه مطبوعة من موقع التسجيل بالجامعة.
- ان يكون متواجد عدد 2 صور تكون حديثة لطالب ومقاس 4×6.
- سداد عملية السداد عن طريق البطاقة الذهبية بمبلغ 200 دج عن طريق الدفع الإلكتروني.
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