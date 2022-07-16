نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الان” onefd edu dz résultat 2022.. هنــا تم إعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وكيفية الاستعلام عن لينكــ النتيجة إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء الجزائر بشكل عام في هذا التوقيت التعرف على نتائج البكالوريا في جميع الولايات بشكل عام 2022، وذلك لكي يتم التعرف على المعدلات التي حصل عليها طلاب الجزائر في امتحانات الدورة الأولى من البكالوريا، حيث انتهت امتحانات الطلاب خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم اعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد اعلان النتائج الخاصة بالطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وكيفية الاستعلام عن النتائج الكترونيا.

اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية رسميا خلال الساعات الأخيرة، أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في جميع انحاء الولايات في الجزائر لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع اعلان الوزارة عن انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الماضية، وتمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي العمل على رصد النتائج قبل ان يتم إعلانها الكترونيا، حيث يسهل الحصول على نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي المخصص لاستخراج النتيجة مباشرة، وقد حددت الوزارة رسميا يوم السابع عشر من يوليو الأحد المقبل ليكون هو الموعد الرسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

وقد حددت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لكي يتم من خلال الاستعلام الكترونيا عن نتائج البكالوريا في الجزائر في جميع الولايات، والتي يتم طرحها في الموعد المحدد من قبل الوزارة، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم التوجه من قبل الطالب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للاستعلام عن نتائج الباك onec dz 2022

للاستعلام عن نتائج الباك onec dz 2022 ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر.

ومن ثم يتم اختيار ادخال رقم التسجيل الخاص بالطالب بشكل صحيح عبر الموقع.

ثم يتم اختيار ادخال الاسم بشكل صحيح.

يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة عبر الموقع وتتضمن التفاصيل الخاصة بالمعدل والدرجات الخاصة بالطالب.

نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر

نساعدك اليوم في الحصول على نتائج البيام الجزائر للعام 2022 وهذا يكون من خلال الموقع الالكتروني المخصص من قبل مكتب الامتحانات والمسابقات الوطنية التي تنظم جميع الأمور في هذا الإطار، وهذا يكون رسميا من قبل جبهة التربية الوطنية الجزائرية وهذا يكون وفقا لتعليمات مختلفة من قبل وزارة التربية الوطنية ، واليوم سوف نوضح لكم كل ما يخص الحصول على النتائج الرسمية

نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر

ومن جانبها تكون نافية ما كان بشكل عام تم تداوله على عدد كبير من المواقع الإلكترونية الشهيرة و المختلفة والتي تكون خاصة بشأن موعد إعلان جميع نتائج البكالوريا في دول الجزائر 2022، وذلك حيث أكدت بشكل مباشر على أنه سوف يتم اليوم الإعلان عن جميع النتائج التي تخص الطلاب في اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022.

ظهرت الان نتائج البكالوريا الجزائر 2022

و يمكن اليوم لجميع تلاميذ مرحلة البكالوريا المتمدرسين والأحرار بشكل عام وأوليائهم ان يحصلوا على جميع النتائج الخاصة بهم والتي تكون من خلال موقع فضاء tharwa.education .gov. dz ويكون بشكل مجاني ايضاً عن طريق الاستعانة بالهواتف النقالة للمتعاملين للحصول على النتائج من خلال الشبكات الثلاثة أوريدو، موبيليس وجازي وهذا يكون من خلال فقط إرسال رسالة نصية قصيرة للغاية يكتب فيها الرمز #567*

رابط استخراج نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2022

ويمكن لكافة الطلاب استخراج نتائج شهادة البكالوريا في جميع انحاء الجزائر بسهولة الكترونيا، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.