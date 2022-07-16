يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك ما أسبابها؟

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عمر شويل - جدة يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك واحدة من الرسائل التي قد يستقبلها الكثير من المواطنين ممن قاموا بإرسال طلب الحصول على الدعم من خلال مؤسسة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وقد لا يفهم الكثير معنى الرسالة وخصوصًا مع حاجتهم للحصول على الدعم المقدم من المؤسسة عقب الانتهاء من كتابة معروض للديوان الملكي وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة أيضًا مع تقديم المعاريض للديوان الملكي.

يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك

يمكن طلب الإعانات المالية أو الدعم السكني ومنح الأراضي المجانية من خلال الديوان الملكي الذي يعتبر المؤسسة الأشهر في تقديم المساعدات بالمملكة، وهو تابع إلى مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يحرص على تقديم وسائل المساعدة إلى المواطنين.

أما عن معنى رسالة يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك فهو معناه أن الطلب لم يتم قبوله وهذا يعود إلى العديد من الأسباب التي ينبغي النظر إليها وخصوصًا إن كان طلبك خاص بالحصول على منحة أرض مجانية في السعودية.

أسباب عدم قبول معروض طلب مساعدة الديوان الملكي

يسأل المواطنين متى ينزل دعم الصندوق العقاري وأيضًا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي ومن أبرز تلك الأسباب ما يلي:

عدم استيفاء الشروط المطلوبة مثل طلب الحصول على منحة الأراضي المجانية ولدى المواطن مسكن مناسب بالفعل فلا يتم القبول.

التقديم على إعفاء من القروض وخصوصًا لدى البنوك الحكومية السعودية ولم يتم تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من أجل التحقق في صحة الطلب.

عدم تقديم الأسباب المنطقية التي تساعد في قبول طلبك مثل توضيح الحالة المادية والاجتماعية والتعثرات التي تمر على أفراد أسرتك.

رقم الديوان الملكي الموحد

من أجل معرفة المزيد عن أسباب رفض طلب المساعدة المالية أو الدعم من خلال الديوان الملكي يمكن التواصل مع الرقم الموحد 92002220 كما يمكن استخدام رقم 8004000000 من أجل الاستفسار من داخل المملكة، وسوف يتم الرد عليك وتقديم المساعدة عبر الهاتف ويمكن إرسال الطلب مرة ثانية بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.