نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية والتوطين توضح 6 أنماط للتعاقد بين صاحب العمل والعامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين داخل المملكة العربية السعودية عن مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021م وهذا فيما يخص تنظيم علاقات العمل تحيد حوالي 6 أنماط العمل، حيث أن يتم تعاقد بين صاحب العمل والعامل، ولذلك يكون الدوام كامل لدي صاحب عمل لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، أما بالنسبة للدوام الجزئي يكون صاحب العمل أو أصحاب العمل لعدد ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل في هذه الفترة، والعمل المؤقت وهذا ما يقضيه طبيعة تنفيذ مدة محدودة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

تقاسم الوظيفة :

العمل المرن يقوم بتغيير ساعات تأديته أو أيام عمله وهذا على حسب حجم العمل وكافة المتغيرات الاقتصادية المختلفة، والتشغيلية لدى صاحب العمل، حيث أن العامل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، وهذا على حسب الظروف الخاصة بالعامل، وكافة متطلبات العمل، وأضاف إلى ذلك العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، ولذلك سوف يتم تأدية العمل بأكمله أو جزء من العمل خارج مقر العمل، حيث أن يكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً، وهذا بسبب التواجد الفعلي وهذا في حالة العمل الجزئي أو الكامل .

أما فيما يخص بموجب تقسيم المهام والواجبات، وهذا فيما بين أكثر من عامل، لكي يتم تأدية المهام المتفق عليها فيما سبق، وبناءا على ذلك هذا ينعكس تماما على قيمة الأجر المستحق، وهذا نسبة وتناسب، ولذلك يتم التعامل معهم بناءا على جميع الضوابط الخاصة بالعمل الجزئي.

وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت بالايضاح على أن صاحب العمل يقوم بالتقيد لنموذج العقد المعتمد، وهذا فيما يطبق عرض العمل عند طلب إصدار التصريح، وأضاف إلى ذلك يتم إضافة كافه المزايا المختلفة لأكثر من عامل داخل العقد، وهذا فيما ورد في عرض العمل، وأشار إلى أن عن أضافة ملاحق العقد وهذا فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

ومن المؤكد أن ضرورة بمدة زمنية لا تقل عن سنتين وهذا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، حيث أن هذه النوعية حق من الحقوق والالتزامات الواردة داخل العقد نفسه.