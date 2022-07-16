كلية الملك فهد البحرية 1444 شروط القبول فى الكلية وماهو نظام الدراسة الخاص بها

تعتبر كلية الملك فهد البحرية في المملكة العربية السعودية من أشهر الأكاديميات التي يتطلع الكثير من الطلاب إلى دراستها وأهمها ؛ لما تقدمه من مجالات عديدة في سوق العمل ، فضلًا عن دوراتها وطرقها الحديثة في الدراسة. ولهذا فقد تم الإعلان عن القبول في الكلية وفتح أبواب التسجيل أمام خريجي الثانوية العامة في المملكة وقد تم تأسيس الكلية عام 1983 ميلاديا 1403 هجريا وذلك في شرق مدينة الجبيل بالمملكة .

شروط وضوابط كلية الملك فهد البحرية 1444 بالمملكة

ومن جانبها وضعت أكاديمية الملك فهد البحرية عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 1444. هذه الشروط هي كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السعودية ولا يقل العمر عن 17 عام ولا يزيد عن 24 عام عند التقديم

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية بدرجة جيد جدا أو يزيد عن ذلك

أن يكون حسن السير والسلوك وذو سمعة جيدة

أن لا يكون قد وقع عليه حكم جنائي أو شرعي

أن لا يكون قد تم طرده من الكليات العسكرية من قبل

أن يكون المتقدم اعزب ولم يسبق له الزواج وان لا يتزوج خلال فترة الدراسة

أن يكون قد اجتاز مرحلة الفحوصات الطبية واختبار اللغة الإنجليزية والمواد العلمية وبما في ذلك المقابلة الشخصية

أن يجيد السباحة وذو لياقة بدنية عالية

ما هو نظام الدراسة في كلية الملك فهد البحرية 1444

تقوم الكلية بتنفيذ نظام عسكري في الدراسة ويتم تحديد فترة الدراسة إلى 3 سنوات دراسية يتم تقسيم العام الدراسي الواحد إلى عدد 2 فصل دراسي يستمر كل فصل 15 شهر دراسي حيث تنقسم فترات الدراسة فيها إلى الفترة الآتية وهي على النحو التالي :-

الفترة الإعدادية.

الفترة المتوسطة.

الفترة النهائية

بجانب أن هناك فترة تسمى فترة الاستجداد وفيها يتم تهئية الطلاب بشكل نفسي وبدني وعقلي للدخول في المجال الدراسي العسكري وبعد ذلك تبدأ فترة الدراسة الفعلية للطلاب الجامعيين حيث يؤهل الطلاب فيها للتخرج في التخصص بعد سنة دراسية واحدة وهي السنة الأخيرة أو ما يعرف بالفترة النهائية .