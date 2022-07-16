وزير الدفاع الفرنسى: النزاع فى أوكرانيا يشغل الغرب بأكمله

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أوضح لوكورنو قبل اجتماعه مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قائلاً: "لدينا شكل من أشكال قصر النظر فى أوروبا وفرنسا، وفى حين أن الحرب فى أوكرانيا تحشد كل الطاقات، وهو أمر جد طبيعى فهو نزاع يخص الغرب بأسره، يجب ألا ننسى مستجدات الأمن فى إفريقيا".

وبحث وزير الدفاع الفرنسى الجديد مع نظيره العاجى تينى براهيما واتارا "الوضع الأمنى فى إفريقيا، ولا سيما فى منطقة الساحل والصحراء".

وأشار إلى "أن الحرب ضد الإرهاب التى نفذتها القوات الفرنسية مع القوات فى مالى وفى المنطقة بأسرها، هى بالطبع أساسية ووفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن فى أجندة جديدة.. سنشارك فى بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين" فى غرب إفريقيا.