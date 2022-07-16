جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أوضح لوكورنو قبل اجتماعه مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قائلاً: "لدينا شكل من أشكال قصر النظر فى أوروبا وفرنسا، وفى حين أن الحرب فى أوكرانيا تحشد كل الطاقات، وهو أمر جد طبيعى فهو نزاع يخص الغرب بأسره، يجب ألا ننسى مستجدات الأمن فى إفريقيا".
وبحث وزير الدفاع الفرنسى الجديد مع نظيره العاجى تينى براهيما واتارا "الوضع الأمنى فى إفريقيا، ولا سيما فى منطقة الساحل والصحراء".
وأشار إلى "أن الحرب ضد الإرهاب التى نفذتها القوات الفرنسية مع القوات فى مالى وفى المنطقة بأسرها، هى بالطبع أساسية ووفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن فى أجندة جديدة.. سنشارك فى بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين" فى غرب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الفرنسى: النزاع فى أوكرانيا يشغل الغرب بأكمله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.