القوات الروسية تعثر على وكر أسلحة معدة لأعمال تخريبية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل سلطات خيرسون، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إنه تم اعتقال أوكرانى من المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة، أعد مخبأ للأسلحة الفردية والذخيرة فى غابة منطقة جولو بريستانسكى، مضيفا أن التحقيق يشير إلى أن الأسلحة التى تم العثور عليها، كانت معدة لاستخدامها فى الأعمال التخريبية ضد القوات الروسية والمدنيين.

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