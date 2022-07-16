فرنسا تشكر اليونان على إرسال طائرتى إطفاء للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" وفق ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم السبت- إن التضامن أمرا أوروبيا.. قبل عام عندما كانت اليونان تواجه حرائق غابات مروعة حشدنا أنفسنا كأوروبيين وبعد ظهر هذا اليوم، وصلت طائرات من قوات الإنقاذ اليونانية إلى الجنوب لدعم عمل رجال الإطفاء لدينا".
جدير بالذكر أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم فى جنوب غرب فرنسا مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التى خرجت عن السيطرة وقد احرقت النيران حتى الآن 7300 هكتار، بحسب السلطات.
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