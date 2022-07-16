رئيس وزراء العراق: قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى، فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"وصلنا بغداد بعد مشاركتنا فى ‫قمة جدة التى عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادى". وأضاف"الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".

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