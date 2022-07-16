جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فإن عاصفة رياح قوية تسببت فى تحطم 21 سيارة وشاحنة معا على الطريق السريع بالقرب من مدينة هاردين.
وذكر مسؤولون أنهم يعتقدون أن "العواصف العاتية والرؤية الصعبة أدت إلى وقوع الحادث".
وأظهر مقطع فيديو منشور على المواقع الاجتماعية "أكواما من السيارات والشاحنات" مرتطمة ببعضها البعض، فيما كانت سيارات الإسعاف منتشرة لنقل الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية.
وأعلن حاكم ولاية مونتانا جريج جيانفورتى، على حسابه فى تويتر "سقوط عدد كبير من الضحايا"، داعيا الناس إلى الصلاة من أجل الضحايا.
من جهته، ذكر الرقيب جاى نيلسون أن أطقم الطوارئ استجابت لحادث التحطم الكبير على الطريق السريع 90"، مضيفا "نعتقد أنه نجم عن عواصف ترابية وعاصفة رعدية".
وتابع: "يبدو أن هناك رياحا شديدة تسببت فى عاصفة ترابية لا يمكن رؤيتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص على الأقل.. فيديو يرصد حادثا مروعا فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.