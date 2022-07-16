الحوثيون يرتكبون 188 خرقا للهدنة الأممية فى جبهات عدة باليمن خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - ارتكبت ميليشيا الحوثى الإنقلابية المدعومة من إيران، 188 خرقا للهدنة الأممية خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين فى جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.





وذكرت قناة "اليمن" الفضائية الشرعية اليوم السبت، أن الخروقات توزعت ما بين 49 خرقا فى محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقا فى غرب محافظة حجة، و31 خرقا فى جبهات محور تعز، و26 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات فى محور الضالع.

وأوضحت القناة أنه فى مقدمة الخروقات محاولتى تسلل نفذتها ميليشيات حوثية باتجاه مواقع عسكرية فى جبهة الأقروض بمحور تعز وأفشلتها قوات الجيش بكل كفاءة، فيما تنوعت بقية الخروقات بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد الجيش الوطنى وإصابة 9 آخرين فى مواقع متفرقة، علاوة على قيام الميليشيات الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعى مسير فى مختلف الجبهات، مستغلة التزام قوات الجيش الوطنى بوقف إطلاق النار.