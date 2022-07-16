العالم اليوم - نوبات عصبية ثم موت.. حالة غريبة للماشية في كرواتيا

انتم الان تتابعون خبر نوبات عصبية ثم موت.. حالة غريبة للماشية في كرواتيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 09:21 مساءً - أعلنت السلطات الكرواتية، السبت، أنه تم التأكد من وجود الجمرة الخبيثة في عشرات من رؤوس الماشية التي عثر عليها نافقة في حديقة طبيعية إلى جنوب شرق العاصمة الكرواتية زغرب.

وقالت وزارة الزراعة الكرواتية إن السلطات أجرت اختبارات على جيف الحيوانات بعد تقارير عن ظهور أعراض عصبية على الماشية.

وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء تفشي المرض في لونيسكو بوليي، وهو سهل فيضان يقع على ضفاف نهر سافا والمعروف ببيئته الفريدة.

في السياق، أفاد تلفزيون "اتش آر تي" الحكومي، بأن 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بسبب أعراض خفيفة مرتبطة بالجلد.

وجاء في التقرير أن 107 رؤوس من الماشية نفقت في الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول الصحة العامة المحلي إينوسلاف بركيتش "يمكننا القول إن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد مجال للذعر".

ويتفشى مرض الجمرة الخبيثة بسبب الجراثيم البكتيرية التي يمكن أن تظل كامنة في الأرض حتى يتم تنشيطها بسبب الأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الجفاف. ويمكن أن يسبب النفوق السريع لعدد كبير من الحيوانات في وقت قصير. وغالبا ما يتم العثور على الماشية المصابة نافقة دون اكتشاف أي مرض مسبقا.

ونادرا ما ينتشر مرض الجمرة الخبيثة إلى البشر وتقريبا لا ينتقل من شخص لآخر.

وحوالي 95 بالمائة من جميع حالات الإصابة بالجمرة الخبيثة بين البشر تأتي عن طريق ملامسة جلد الحيوانات المصابة. ويمكن علاج المرض بالمضادات الحيوية، ولكنه قد يكون قاتلا للبشر إذا ما ترك دون علاج.