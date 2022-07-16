resulta bac || رابط استظهار نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 جميع الولايات برقم التسجيل دورة جوان

رابط استظهار نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا منذ قليل عن إعلان نتائج طلاب البكالوريا في الجزائر دورة شهر يونيو 2022، وذلك بالتزامن مع الموعد الرسمي المحدد لكي يتم إعلان النتائج والمعلن في بيان رسمي من قبل الوزارة خلال الأيام الأخيرة، حيث يترقب الطلاب في هذا التوقيت رسميا الإعلان عن نتائج الامتحانات لكي يتم التعرف على المعدلات التي قد تم الحصول عليها، حيث تم تفعيل الرابط المستخدم في الحصول على النتيجة رسميا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 برقم التسجيل الخاص بالطالب،

إعلان نتيجة البكالوريا في الجزائر 2022 جميع الولايات

أصبحت نتائج البكالوريا bac.oned.dz في جميع الولايات في الجزائر متاحة في هذا التوقيت، والتي تم طرحها من قبل وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، وقد كانت وزارة التربية قد أعلنت بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة يفيد موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر الذي يكون مساء اليوم السادس عشر من شهر يوليو، وقد تم نشر النتائج في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر، حيث كانت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت على الفور خلال الأيام الأخيرة، في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات التي تم إقرارها لتصحيح الامتحانات في مختلف المدارس في جميع المحافظات بشكلٍ عام، وقد تم تفعيل الرابط الخاص بالديوان الوطني لكي يتم استخراج النتيجة باستخدم رقم التسجيل الخاص بالطالب.

رابط استظهار نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

ويمكن لكافة الطلاب وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر بشكل إلكترونيا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.