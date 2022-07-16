رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر bac.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

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عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، يترقب العديد من طلاب البكالوريا في كافة الولايات في الجزائر ظهور نتائج البكالوريا 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المترقب أن تقوم وزارة الوطنية في الجزائر الاعلان عن ظهور نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية لكافة طلاب البكالوريا 2022 الدورة الأولى.

أعلنت وزارة التربية الوطنية في جمهورية الجزائر عن ظهور نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ دورة جويلية، حيث أصبحت الآن النتائج متاحة لكافة طلاب البكالوريا في مختلف الولايات الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، ويمكن لكافة الطلاب استظهار نتائجهم من خلال رقم الطلب، وفي حال عدم عمل الموقع معكم بشكل جيد فيرجى زيارة الموقع في وقت لاحق.

نتائج البكالوريا 2022

وكان طلاب البكالوريا 2022 في الجزائر قد قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي في كافة الولايات الجزائرية، وذلك خلال شهر يونيو من العام الجاري 2022، ومن ثم بدأت مراكز التصحيح في تصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطلاب، ومن ثم عمليات تجميع ورصد الدرجات، قبل أن يتم وضع نقاط كل مادة لكل طالب، ومن ثم مراجعة الإجابات مرة أخرى من أجل التأكد من أن كل طالب قد حصل على الدرجات التي يستحقها وفقاً لإجاباته في دفاتر الإجابات.

وكان عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات البكالوريا هذا العام قد وصل إلى أكثر من 731 ألف طالباً وطالبة في مختلف الولايات الجزائرية، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في البكالوريا هذا العام أكثر من العام الماضي.

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

ويعيش طلاب البكالوريا في مختلف الولايات الجزائرية حالة من الترقب والانتظار من أجل ظهور نتائج البكالوريا، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتحديد موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 والتي ستكون خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير، حيث لم يصدر بعد أي بيان رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية حول موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هذا ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالاعلان عن نتائج البكالوريا لكافة طلاب الجزائر في مختلف الولايات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للوزارة، حيث سيتم الاعلان عن النتائج فور المؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزارة التربية الوطنية، ومن ثم سيتمكن طلاب البكالوريا من استظهر النتائج الخاصة بهم عبر زيارة: bac.onec.dz ومن ثم القيام بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السري، والإجابة على السؤال الذي يعرضه لك الموقع، قبل الضغط على زر استظهار النتيجة.