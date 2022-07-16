noor || خطوات معرفة مساري في نظام نور الجديد 1444 تحديد نظام المسارات في الثانوية 

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عمر شويل - جدة خطوات معرفة مساري في نظام نور الجديد 1444، تهتم وزارة التعليم السعودية على تنفيذ أفضل الأنظمة التعليمية، وهذا لتحقيق أبرز مقتضيات لرؤية السعودية في عام 2030، حيث يعد التعليم من أهم الركائز الرئيسية لتنمية التعليم بشكل دائم، يعد نظام نور من أهم الأنظمة الخاصة بالتعليم الإلكتروني في السعودية، إذ يوفر العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والإداريين وأيضا لأولياء الأمور، مما يوفر كثير من الجهد والوقت. ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بنظام نور.

كيف يمكن معرفة نظام مساري في نظام نور

تحديد المسارات في نظام نور فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية عن ظهور نتيجة رغبات الثانوية لطلاب السنة الأولى للسنة الدراسية الجديدة 2022، بعد القيام باختبارات مقياس الميول، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد من قبل الوزارة على أنه يمكن معرفة النتيجة من خلال الولوج إلى تحديد المسارات في نظام نور.

تم إصدار رابط مخصص من خلال وزارة التربية والتعليم يمكن عن طريقه معرفة نتيجة الثانوية السعودية على نظام نور لتحديد المسارات لطلاب السنة الأولى المشتركة 2022، إذ يستطيع كافة الطلاب تسجيل الدخول إلى نظام نور بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي للمنظومة لمعرفة النتائج.

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خطوات معرفة مساري في نظام نور الجديد 1444

هناك إمكانية معرفة مسارك في نظام نور من خلال اتباع عدة خطوات، وهي:

يتم أولا التسجيل في نظام نور.

ثم التسجيل إلى حساب الطالب.

الضغط على خانة تحديد المسارات.

ومن ثم سوف يتم ظهور المسار الخاص بالطالب.

أنواع المسارات لطلاب وطالبات في الثانوي

نظام المسارات الثانوي به 5 مسارات رئيسية، لكل منها فرصة تعلم مختلفة، وهي:

مسار علوم الحياة والصحة. مسار الهندسة. المسار الإنساني العام. مسار العلوم الشرعية. مسار إدارة الأعمال.

تحديد المسارات PDF

يمكن معرفة الدليل التعريفي المختصر لمسارات المرحلة الثانوية الناتج عن الوزارة التعليمية السعودية عن طريق ملف PDF، حيث سوف نتعرف من خلال هذا الملف على المهارات والمسارات التي يعمل بها نظام التعليمي للثانوية في السعودية.

وفي نهاية المقال نكون قد أوضحنا كيفية معرفة المسار من خلال نظام نور، بالإضافة إلى إمكانية استخراج نتيجة الثانوية السعودية لعام 2022 من خلال المنظومة وهذا لتوفير الوقت والجهد لكافة الطلاب.