نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر على موقع التربية والتعليم الجزائري bac.onec.dz في المقال التالي
يبحث طلاب البكالوريا عن نتيجة الامتحانات فى العديد من المواقع على الانترنت مع الانتظار فى قلق وذلك لأهمية هذه النتيجة لاعتمادهم عليها فى الدخول إلى الجامعة وظهرت العديد من الشائعات حول موعد ظهور النتائج وخاصة بعد الانتهاء من الامتحانات فى منتصف شهر يونيو الماضى مما جعل الطلاب فى حيرة ولكن وفرت وزارة التربية والتعليم الحيرة على الطلاب وأعلنت فى بيان رسمى موعد إعلان نتائج امتحانات البكالوريا.
الموعد الرسمي لنتائج البكالوريا بالجزائر
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر فى بيان رسمى لها موعد ظهور نتائج البكالوريا لعام 2022 يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الحالى فى تمام الساعة الرابعة مساءا سوف تظهر نتائج إمتحانات البكالوريا فى الجزائر.
سوف تظهر النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالجزائر وهو موقع الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقاتbac.onec.dz وكتابة رقم التسجيل في هذا الموقع والحصول على النتيجة.
سوف تستمر النتائج متوافرة على موقع وزارة التربية والتعليم وسوف يبدأ التقديم إلى الجامعات في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجارى.
نتائج البكالوريا وفقا للإعلان الرسمى لوزارة التربية والتعليم
- أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن النتائج سوف تظهر فى 16/7/2022 لكلا من
المترشحين المتمدرسين والأحرار سوف تظهر نتائج هذه الفئة على موقع الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات .
- وذلك بالمجان على الهواتف الذكية للشبكات الثلاث موبيليس،أوريدو وجيزى وذلك من خلال الرسائل النصية sms بتشكيل الرمز #567* .
- المترشحين المتمدرسين سوف تظهر نتائجهم فى نفس ميعاد وتوقيت ظهور النتائج التي أعلنتها الوزارة فى جميع المؤسسات التعليمية التي تم اجتياز الطلاب الامتحانات بها هذا هو الموقع الرسمى عبر فضاء الأولياء الذي وفرته الوزارة لهذه الفئة لمعرفة النتائج من خلاله.
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