ما هي الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 في السعودية

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عمر شويل - جدة إن الجوازات السعودية قد كشفت عن الفئات التي سيتم إعفائهم من رسوم المرافقة رسمياً، وكذلك الجنسيات وهذا ما جعل أشخاص كثيرين يتساءلون عن هذه الفئات والجنسيات، حيث أن رسوم المرافقة هي تلك المبالغ التي يتم دفعها من قبل الأشخاص خلال فترة إقامتهم قيمتها حوالي 400 ريال بعد أن ارتفعت، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم الفئات المعفاة من رسوم المرافقين.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022
توجد الكثير من الفئات التي سيتم إعفائها من الدفع لرسوم المرافقة، ولقد تم الإعلان عن هذه الفئات من قبل الجوازات بالسعودية للتخفيف عليهم من العبء، وإليكم المعفاة من رسوم المرافقة وهي كالآتي:
- زوجة المقيم الأولى.
- مؤسسات صغيرة لا يزيد الأفراد بها عن أربعة، وكذلك الشركات من نفس العدد.
- الأبناء الذين لهم أم سعودية والأب غير سعودي.
- الأفراد الممتلكين لجنسيات تتبع دول مجلس التعاون ويقيموا بالسعودية.
- الإناث الذين لم يتزوجوا وليس لهم عمر محدداً.
- الذكور الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 عام.
جنسيات معفاة من رسوم المرافقة
إن الجوازات قد صرحت عن الجنسيات التي يتم إعفائها من الدفع للرسوم المرافقة مقابل الخدمات التي يحصلوا عليها خلال تواجدهم بالمملكة ويكونوا مطمئنين ولا يتعرضوا لأي مشكلات قانونية، وإليكم هذه الجنسيات وهي كالآتي:
- أولاً الفلسطينيين الذين يقيمون بالسعودية أو حتى يكونوا وافدين لها وممتلكين لوثيقة مصرية.
- جميع الأشخاص التابعين لاتحاد ميانمار.
- أصحاب الجنسيات التركستانية.
- المقيمين ببلوشي.
طريقة تسديد رسوم المرافقين
إن هيئة الجوازات قد أطلقت نظاماً جديداً يساعد في التزايد للرسوم دون أن يتم اعتماد أي منصة إلكترونية أو حتى موقع رقمي، فالرسوم يتم دفعها عبر استخدام الصراف الآلي بالبنك واتباع الخطوات المساعدة في ذلك وهي كالآتي:
- أولاً تذهب لأقرب صراف آلي يكون تابعاً للبنك الذي تستخدمه دائماً في التعامل.
- تختار قائمة المدفوعات المتواجدة بالقائمة الرئيسية.
- تضغط فوق زر الموقع.
- تدفع المبلغ الذي يتم طلبه وتضغط فوق دفع رسوم المرافقة.
- تكتب رقم الإقامة وتضيف رقم السداد بمكانه المناسب.
- تحدث الحساب الراغب في أن تسدد الرسوم عبره.
- تشاهد كافة البيانات وكذلك المعلومات التي يتم تسجيلها والتأكد منها.
- ستصل لك رسالة تأكيدية تؤكد نجاح عملية السداد.
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