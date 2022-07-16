نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وطريقة كشف نقاط الباك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، يترقب طلاب البكالوريا في كافة ولايات الجزائر ظهور نتائج البكالوريا 2022 الدور الأول خلال الأيام القادمة، حيث أنتهى طلاب البكالوراي قبل أيام خلال شهر يونيو الماضي، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة إعلان وزارة التربية الوطنية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

تم ظهور نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في الجزائر حيث قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عصر اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر جويلية من العام الميلادي ٢٠٢٢ الاعلان عن نتائج البكالوريا في كافة ولايات الجزائر، حيث يمكن الآن للطلاب المترشحين الحصول على نتيجة امتحان شهادة البكالوريا الخاصة بهم عبر زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد فإنه من المقرر أن يتم ظهور نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2022 خلال الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية 2022، حيث ستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة تحديد موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 في كافة الولايات الجزئرية، حيث ستقوم الوزرة الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا من خلال عقد مؤتمراً صحفياً من أجل الإعلان عن نسب النجاح في امتحان البكالوريا، ومن ثم ستقوم الوزارة بالإعلان عن اسماء أوائل البكالوريا هذا العام وتقديم التهنئة لهم ولذويهم، ومن ثم ستقوم الوزارة برفع نتائج كافة الطلاب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، ليتمكن الطلاب من كشف نقاط البكالوريا.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هذا وسيتمكن طلاب شهادة البكالوريا في كافة الولايات الجزائرية من كشف نقاط الباك ومعرفة نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2022 دورة جويلية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فور أن تقوم وزارة التربية الوطنية الاعلان عن النتائج، حيث سيمكن للطلاب استظهار النتائج عبر زيارة: bac.onec.dz.

طريقة استظهار نتائج البكالوريا 2022

ومن أجل أن يتمكن طلاب البكالوريا من استظهار نتائج امتحان البكالوريا 2022 فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية: