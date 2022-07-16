نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب اعرف نتيجتك بكل سهولة في المقال التالي
نتائج التاسع سوريا، تمكن جميع طلاب الصف التاسع في سوريا بالانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية سواء للمرحلة الاعدادية و المرحلة الابتدائية وكل ذلك حدث في ظل الإجراءات الاحترازية من خلال قيام الحكومة بفرض سيطرتها على اللجان الامتحانية لتجنب الاشتباكات وعدم التعرض لفيروس كورونا لنتعرف من خلال السطور القادمة على التفاصيل.
نتائج التاسع بسوريا
يعد التعليم في سوريا هو من حق كل المواطنين ويقوم بكفالة القانون السوري والدستور ويتم تقسيم التعليم في سوريا لنتعرف عليها عبر السطور التالية:
- المرحلة الأولى وهي التعليم الأساسي وتكون من سن 7 سنوات ويكون التعليم في تلك الفترة إلزامي على الطفل واجباري مع ضمان أن التعليم سيكون مجاني، إلا أن التعليم حدث له الكثير من التغيير والمعاناة بسبب الحرب السورية بطبيعة الحال.
- بإمكانك أن تصل إلى رابط نتيجة التاسع في سوريا عبر موقع مديرية التربية والتعليم في سوريا.
- فقط قم بالدخول إلى الموقع وادخل إلى نتيجة الامتحانات.
- سيفتح أمامك نافذة اختر منها دورة 2022.
- سيظهر أمامك نتائج التاسع في سوريا قم بإدخال محافظة الطالب.
- ثم قم بإدخال رقم الاكتتاب في الخانه الخاصه بذلك أو ما يعرف برقم الجلوس بصورة أدق.
- ثم انقر على زر البحث عن النتيجة وسوف تظهر النتيجة في هذه الصفحة في حال ظهورها إلا أنها لن تظهر إلا في حالة اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ومحافظ كل محافظة من محافظات سوريا.
موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2022
إليكم تفاصيل موعد ظهور النتيجة الخاصة بالصف التاسع في سوريا 2022:
- قامت وزارة التعليم السوري بالإعلان اليوم عن موعد ظهور نتيجة الصف التاسع في سوريا حيث لم يتم الانتهاء بعد من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلبة وتم التدقيق في وضع الدرجات وكل ذلك يتم في مركز الحاسب بسوريا.
- وأعلنت من خلال الصفحة الرسمية لها على فيسبوك أن سيتم نشر تطبيق للإعلان عن نتائج المرحلة الأساسية حتى يتم تحميله بكل سهولة عبر رابط ستقوم بتوفيرها.
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