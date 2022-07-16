25000 اونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري

القرض التمويلي 25000 ريال سعودي متاح لجميع العملاء المحولين وأيضاً الغير محولين للراتب الشهري لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فتوفر شركة إمكان للتمويل بالسعودية هذا التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بإمكانية الحصول عليه اونلاين فجميع عملاء شركة إمكان يمكنهم التقديم على طلب التمويل الشخصي المصغر دون الحاجة إلى كفيل كما يتمتع التمويل المصغر من إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

25000 اونلاين بدون كفيل عبر شركة إمكان بالسعودية

دون الحاجة لكفيل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع جميع عملاء شركة إمكان للتمويل طلب الحصول على التمويل المصغر من شركة إمكان ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة إمكان للتمويل من أجل الحصول على الموافقة السريعة وهي

اشترطت شركة إمكان أن يكون المتقدم لطلب التمويل الأصغر سعودي الجنسية.

كما اشترطت إمكان أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

حددت أيضاً شركة إمكان الحد الأدنى لسن العميل المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 60 عام.

اشترطت كذلك شركة إمكان أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

خطوات طلب التمويل المصغر 25000 عبر شركة إمكان

يستطيع جميع عملاء إمكان طلب التمويل الشخصي المصغر اونلاين ومن خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل وإتباع الخطوات التالية

يبدأ العميل في البداية بتحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف.

ثم يتم التسجيل بالتطبيق بعد التحميل.

يتم بعد ذلك إدخال بيانات العميل المتقدم.

بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة لطلب التمويل.

يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

يستطيع بعد ذلك أن يتحكم العميل في مبلغ التمويل.

يحدد العميل طريقة سداد التمويل وأيضاً يتم التوقيع إلكترونياً.

حاسبة التمويل الشخصي المصغر عبر شركة إمكان

وفرت كذلك شركة إمكان للتمويل حاسبة التمويل الشخصي والتى من خلالها يستطيع العميل من حساب قيمة القسط الشهري المطلوبة عند التقديم لطلب تمويل إمكان ويمكن استخدام حاسبة التمويل من خلال الخطوات التالية