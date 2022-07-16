moed.gov.sy الان رابط نتائج الصف التاسع 2022 سوريا من موقع وزارة التربية والتعليم السوري برقم الاكتتاب

رابط نتائج الصف التاسع 2022 سوريا الذي من خلاله سيتم نشر نتائج الطلاب اون لاين فى شهادة التعليم الأساسي التي من المقرر على ان يبدأ عمليات إعلانها اون لاين من خلال تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم السوري لعرض نتائج جميع المحافظات السورية مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات

رابط نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

تبدأ وزارة التربية والتعليم السورية بالاستعداد على نشر نتائج الصف التاسع فى سوريا لكل الطلاب السابق لهم الالتحاق على اختبارات التاسع التي قد تم عقدها فى شهري يونيو الماضي، حيث تستعد الوزارة على سرعة الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً حتى تكون نتائج الصف التاسع معلنة وذلك بالاسم الرباعي ورقم الاكتتاب قريباً جداً حيث بشكل مؤخر اتجهت وزارة التربية والتعليم السورية بالاعتماد على موقع الوزارة الذي سهلت الوزارة خطوات استخدامه من خلال اجهزة الحاسوب او اجهزة الاندرويد بشكل سريع للغاية وذلك لأجل الحصول على عدد لا يحصى من الخدمات الرقمية كخدمة الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي التي ستكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوري على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022

سيصبح بإمكان جميع الطلاب ومعهم السادة اولياء الامور إجراء الاستعلام عن نتائج الصف التاسع فى سوريا بواسطة الاسم الرباعي ورقم الاكتتاب فى كل المحافظات السورية وذلك فور اتباع الطريقة التي جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية السوري الرسمي

اختيار ايقونة خدمة نتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الاكتتاب فى الخانة المخصصة لها

البدء فى تسجيل المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض نتائج الطلاب على ان تكون امامكم النتائج بنجاح معلنة

هذا ومع العلم على ان فى الوقت الحالي لازال مراكز التصحيح والرصد تعمل بشكل دقيق للغاية لسرعة الانتهاء من عمليات التدقيق استعداداً حتى تكون نتائج الصف التاسع أمامكم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوري