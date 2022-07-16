نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 لاستبدال المكافآت والحصول علي جوائز في المقال التالي
استبدال اكواد فري فاير لكل عشاق لعبه المغامرة فري فاير الذين يبحثون علي طرق جديدة للحصول علي جواهر فري فاير، في طرق عديدة للحصول عليها، منها استبدال اكواد فري فاير، أو شحن جواهر عن طريق الايدي من الموقع الرسمي للعبة وغيرها من الطرق الأمنه للحصول علي المزيد من الجواهر التي توفرها اللعبة لكل محبين فري فاير من خلال الموقع الرسمي للعبة قارينا.
استبدال اكواد فري فاير
من مميزات لعبة فري فاير بأنها توفر دائما لمستخدميها العديد من الاكواد يوميا من اجل الحصول علي الكثير من الهداية، ومن أمثلة هذه الهدايا: الكثير من الجواهر، أو أسلحة حديثة ومتطورة، أو قنابل، أو شخصيات جديدة مما تساعد العب الفوز بسهولة بسبب سرعتها أو قوتها، وسنعرض في هذه المقال علي اجدد الاكواد فري فاير بتاريخ اليوم، ولكن يجب التأكيد علي معلومة هامة، وهي إن الاكواد تكون صالحة لاستخدام مرة واحدة فقط، واذا سارع واستخدمها شخص اخر لن تستطيع الحصول علي جائزة من فري فاير وستظهر لك عبارة (هذا الكود غير الصالح).
اكواد استرداد فري فاير
|80000 رمز الماس
|MJTFAER8OUP16
|جلود بندقية ماركة تيتيان
|NHKJU88TREQW
|dj alok
|SDAW88YO16UB
|قسيمة Diamond Royale
|BBHUQWPO1616UY
|بطاقة النخبة والتعبئة
|BHPOU81616NHDF
اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل
|2x صندوق نهب سلاح أحمر ملتهب
|FFMC5GZ8S3JC
|2x MP40 صندوق نهب سلاح السنة الجديدة
|FFMCLJESSCR7
|3 قسيمة سلاح رويال
|R9UVPEYJOXZX
|4x إكستريم مغامرة سلاح نهب قفص
|FFMC4YD7BQ3A
|حقيبة ظهر التنين الأسود
|Q67D37Y5H9RW
اكواد سكنات فري فاير
- 245QMX2MXSZN
- RRF6WMKMDPJV
- G3MKNDD24G9
- H28UZG5ATK2R
- FF8M82QK7C2M
- 5KHJ8U3RNP42
- BPDSDHCXPXWT
- U8S47JGJH5MG
اكواد فري فاير اليوم
- FV24-7BSH-JWI8
- ER42-YF86-GH2
- KD95-RO5J-6YN4
- MU54-NL89-B2V7
- FY6S-TA43-QF98
- FV23-BE4N-R5JR
- F9YH-IB87-V6UC
- FD64-XR6F-6VB3
- N4JR-5TIG-YH8A
- 76VT-5C3D-FSE7
- FVB3-N4K5-O6TY
- H9ZI-B7JG-O9F8
- FX6S-A5Q2-F12G
- FHEJ-4R3X-O9BQ
- F76C-5BRS-FE8H
كيف يمكنني استخدام أكواد الاسترداد GARENA FREE FIRE؟
يعد استرداد رموز Garena Free Fire أمرًا سهلاً ولا يتطلب منك تثبيت اللعبة. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:
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