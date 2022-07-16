تمويل إضافي للمتقاعدين بدون كفيل 0% رسوم إدارية بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر

تمويل إضافي للمتقاعدين بدون كفيل ولا رسوم إدارية من البنك الأهلي السعودي ميسر السداد، حيث يتيح البنك مجموعة منتجات تمويلية تناسب احتياجات العديد من الفئات من المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما يشمل البنك الأهلي السعودي تمويل المقيمين (الوافدين)، يعد البنك من أفضل الجهات الحكومية كأكبر مؤسسة مالية في السعودية ضمن القوى المالية الاقليمية له دور أساسي وكبير في التحول الاقتصادي وذلك بالعمل بخطة استراتيجية ممنهجة للنهوض بالمملكة نحو المستقبل بحسب رؤيتها عام 2030م، حيث يساهم البنك في المبادرات الغير ربحية ويقدم تجربة رقمية جديدة في نطاق الأعمال بشكل واسع بخدمات مدعومة وذلك نظراً لأنه يتمتع بميزانية قوية يخدم الكثير من القطاعات لتعزيز السوق المحلي ورفعة وسط الأسواق العالمية.

كيف احصل على قرض إضافي من البنك الأهلي؟

يوفر البنك الأهلي التمويل الإضافي بمبلغ كبير يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وحتى 2 مليون ونصف ريال، وذلك في حالة حصول العميل على زيادة في الراتب أو عدم تجاوزه حد الاستقطاع والالتزامات الشهرية المحددة، يعطي البنك الحق في السداد المبكر وفق معايير البنك المركزي السعودي، حيث يوفر تمويل تكميلي بدون كفيل ولا رسوم إدارية يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين، حيث يتيح البنك تمويل المتقاعدين ميسر حتى 75 سنة للمتقاعد وتعد هذه الميزة من أكثر المزايا التي يوفرها البنك، كل هذا فضلاً عن التأمين المجاني في حالة الكلي الوفاة أو العجز وتأجيل قسط شهر رمضان المبارك لكل عام.

شروط التمويل الإضافي

الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين وعن 5000 ريال للوافدين.

لا يتجاوز سداد القرض للمتقاعدين حتى 75 عام.

يشترط تحويل المعاش على البنك عبر نظام سريع أو حسب المؤسسة العامة للتقاعد.

هذا النوع من التمويل يتم في حالتي إما يوجد زيادة في الدخل أو عدم تجاوز حد الاستقطاع من الراتب.

خطوات طلب القرض الإضافي