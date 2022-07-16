بايدن يعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع البحرين

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم السبت أثناء لقاءه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فى جدة عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البحرين.





وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونى أن بايدن أكد تقدير بلاده للشراكة بين البلدين وخاصة استضافة البحرين للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأسطول الخامس. وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والشعبية، كما ناقشا الجهود المتبادلة لتعزيز التكامل الإقليمى وتعميق التعاون الأمنى. يذكر أن بايدن فى جولة شرق أوسطية بدأت أمس فى الأراضى الفلسطينية حيث التقى كبار رجال الدولة الفلسطينية والإسرائيلية ثم توجه إلى محطته التالية السعودية فى محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.

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