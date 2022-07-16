أمريكا وأوكرانيا يناقشان إنشاء ممرات لتصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - اجتمعت السفيرة الأمريكية لدى كييف بريدجيت برينك مع وزير البنية التحتية الأوكرانى أوليكساندر كوبراكوف، اليوم السبت، لمناقشة قضية إنشاء ممرات نقل عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية.





وقالت برينك فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنها أجرت "مناقشة قيّمة مع وزير البنية التحتية كوبراكوف حول المفاوضات (الجارية) مع الأمم المتحدة وتركيا لتأسيس ممرات نقل للحبوب عبر البحر الأسود". وأكدت برينك أن "أوكرانيا مستعدة لتصدير الحبوب إلى البلدان المُحتاجة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها لتوفير ممر آمن لتصدير الحبوب".

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