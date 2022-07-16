نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جامعة الكويت 2022 عمادة القبول والتسجيل portal.ku.edu.kw هنا موعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول أصبح محل بحث كبير من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022\2023، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 نتائج الصف الثاني عشر، فقد أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي في تويتر عن الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت موعد تسجيل جامعة الكويت 2022، وقد اعتمدت عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت المواعيد التي سيتم فيها تلقي طلبات الراغبين في التسجيل وفق المعدل المكافئ، ومن المقرر أن يتم التقديم في جامعة الكويت إلكترونياً عبر رابط موقع عمادة القبول والتسجيل portal.ku.edu.kw، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني رابط تقديم جامعة الكويت 2022\2023 الفصل الدراسي الأول، مع توضيح كيفية التسجيل الإلكتروني بالتفصيل عبر رابط موقع عمادة القبول والتسجيل.

تسجيل جامعة الكويت 2022

الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/7NM7jTNZtR — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/7NM7jTNZtR — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) July 3, 2022

نظام القبول الإلكتروني يقتصر على طلبة النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية. وكذلك خريجي الثانوية الإنجليزية والمتوقع تخرجهم (من خريجي مدارس دولة الكويت فقط). من الكويتيين وأبناء الكويتيات وكذلك طلاب دول مجلس التعاون الخليجي والطلبة المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

رابط تقديم جامعة الكويت 2022

التسجيل في جامعة الكويت 2023 يكون بطريقة إلكترونية من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:-

الخطوة الأولى الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني ku.edu.kw ثم النقر على أيقونة “تقديم طلبات الالتحاق”.

أو النقر مباشرةً على البوابة الإلكترونية لجامعة الكويت عمادة القبول والتسجيل portal.ku.edu.kw.

بعد ذلك يجب عليك إدخال اسم المستخدم وهو الرقم المدني الخاص بالطالب.

قم بإدخال كلمة المرور وفي حالة كنت مستخدم جديد قم بإدخال آخر خمس أرقام من البطاقة المدنية أما لو كنت مستخدم سابق فقم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

قم بالنقر على “تسجيل الدخول” ثم باشر بتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية وقم باختيار الرغبات وفي النهاية اضغط على زر “إرسال”.

عمادة القبول والتسجيل portal.ku.edu.kw

تختص عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بتلقي طلبات التسجيل في الجامعة. كما تضع معايير القبول وتقوم بترتيب رغبات المتقدمين حسب مجموع كل طالب. وتعمل على حفظ ملفات الطلاب الموجودين بالكلية والطلاب المستجدين.

موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022

أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم فتح باب التسجيل في الجامعة بدايةً من يوم الأحد 17\07\2022 ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 27\07\2022.