نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج الدبلوم التعليم العام 2022 سلطنة عمان برقم الجلوس عبر منصة عمان التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة التعليم العمانية عن بدء الإعلان عن نتائج دبلوم التعليم العام الدور الأول للعام الدراسي 2021- 2022 وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك بنسبة نجاح قد وصلت إلى 81 بالمئة وهي نسبة كبيرة إلى حد ما ولهذا يتساءل طلاب سلطنة عمان عن موعد ظهور النتائج وخطوات الاستعلام عنها .

موعد نتائج الدبلوم التعليم العام 2022 سلطنة عمان

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان غدا الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2022 وذلك وفقا لما تم التصريح به من قبل مركز القياس والتقويم التربوي المشرف على الامتحانات الخاصة بالدبلوم العام في سلطنة عمان .

طريقة استخراج نتائج الدبلوم في عمان

يمكنك بسهولة الحصول على النتيجة ومعرفتها من مكانك دون الذهاب إلى مكان معين للحصول عليها ، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة نصية عبر “Ooredoo” أو عبر “عمانتل” فكل ما عليك هو إرسال رسالة بها رقم جلوسك على رقم 90200 وسوف تحصل مباشرة على النتيجة بينما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال منصة عمان التعليمية .

اختبارات الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان

هذا وقد ظهرت نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان وذلك على النحو الموضح بالأسفل حيث سوف نوضح لكم نسب النجا في الدبلومات المختلفة في سلطنة عمان وهي على النحو التالي :-

تقدم للاختبار الخاصة بالمدارس ثنائية اللغة ما يصل إلى 1449 طالب وكانت نسبة النجاح الخاص بهم حوالى 90.81٪.

بينما تقدم للدبلوم الخاصة بالتعليم العام والإسلامي نحو 187 طالب وكانت نسبة نجاحهم حوالى 97.33 ٪ .

وصل عدد المتقدمين للدبلوم الخاصة بالتعليم العام النظام نحو 49046 طالب وكانت نسبة نجاحهم حوالى 81.55٪.

وصلت نسبة نجاح طلاب كلية الحرس السلطاني العماني التقنية وهم 49 طالب بنسبة نجاح 93 بالمئة

دبلوم التربية الخاصة وصلت نسب نجاحهم إلى 92 بالمئة

البوابة التعليمية لنتائج الطلاب 2022 عمان

ويعتبر موقع وزارة التربية والتعليم من أهم المواقع المتخصص في تقديم كافة الخدمات الخاصة بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان وذلك كونها من الخدمات التي تسهل عليك الحصول على النتائج على اختلاف مراحلكم الدراسية وسوف نعمل من خلال موقعنا على مساعدتكم في الحصول على النتائج .