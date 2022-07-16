“Ńátaij فتح لينكــ http://www.onec.dz/ ورابط مباشر الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت بشكل ملحوظ من قبل الطلاب لكي يتم التعرف على نتائج البكالوريا في الجزائر في جميع المدن بشكل عام، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا من خلال الموقع الرسمي المفعل وهو رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، وذلك بعدما تم رصد النتائج الخاصة بالطلاب الذين انتهوا من اداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة، وسوف نستعرض من ذهاب هذه السطور الآن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات back.once.dz.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

بشكل رسمي شهدت هذه الساعات اعلان وزارة التربية الوطنية في الجزائر بداية طرح وتنزيل كافة نتائج معدلات طلاب البكالوريا في جميع الولايات بشكل عام، والتي يتم تحميلها من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر وهو الموقع المحدد لاعلان النتائج والتابع لوزارة التربية الوطنية، وقد جاء هذا الإعلان بشكل رسمي بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية يوم الجمعة 15 يوليو بيانا صحفيا، والذي جاء يتضمن تهديد موعد الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا لدورة يونيو 2022 والتي اخذت على طرحها رسميا يوم السبت الموافق يوم 16 يوليو 2022 الساعة 4 مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة ، أكدت الوزارة أيضًا أن نتائج شهادة الثانوية العامة الحكومية لدورة يونيو 2022 سيتم الإعلان عنها bac.onec.dz، حتى يسهل استخراج النتائج من قبل الطلاب بسهولة.

كيفية استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

وقد جاءت نسب ومعدلات النجاح لطلاب البكالوريا في مختلف المحافظات عبر نحو مرتفع، ويسهل استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.