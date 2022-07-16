نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر من موقع الديوان الوطني جميع الولايات برقم التسجيل “رابط شغال” في المقال التالي
رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر الذي أصبح محل قلق وتوتر عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات داخل الجزائر، حيث قد اعلنت وزارة التربية الوطنية منذ قليل على ان نتائج شهادة الباك اصبحت الان معلنة برقم التسجيل من خلال موقع الديوان الوطني فى كل الولايات الجزائرية
رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ان يكون اليوم الموافق ميلادياً 16 يوليو 2022 موعداً رسمياً للاعلان عن نتائج شهادة الباك التي من خلالها ينتقل الطلاب للتعليم الجامعي، حيث انتهت رسمياً وزارة التربية الوطنية على أن جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل الولايات الجزائرية قد انتهت، لتنتهي الوزارة من عمليات رفع النتائج على موقع الديوان الوطني بنسبة نجاح تجاوزت حد 58%، لذا أصبح موقع الديوان الوطني واحدة من المواقع المحتلة أعلى معدل من البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ننقله ونتابعها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
نبدأ العمل على طرح إمكانية الاستعلام عن نتائج شهادة الباك فى الجزائر والتي من خلال موقع الديوان الوطني لنتائج الامتحانات والمسابقات بامكانكم الحصول عليها فور اتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع الديوان الوطني الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
- البدء فى إدخال رقم التسجيل الخاص بالايقونة المخصصة لها
- البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها
- البدء فى تحديد الولاية في الايقونة المخصصة لها
- البدء فى تحديد الشعبة التابع لها ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية في الخانة المخصص لها
- انقر على ايقونة عرض النتائج وبهذا تظهر امامكم نتائج شهادة الباك على الفور
- هذا وقد أشار معالي الأستاذ بلعابد معالي وزير التربية الوطنية على ان نتائج جميع الولايات اصبحت الان معلنة من خلال الخطوات السابق لنا ذكرها بالأعلى بالإضافة على طرحها عبر خدمة المسجات النصية على رقم نجمة خمسة ستة سبعة شباك عبر خطوط اتصال موبيليس اوريدو دجيزي وغيرها من خطوط الاتصال الموجودة فى الجزائر فى خدمة تقدم لجميع الطلاب بشكل مجاني
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