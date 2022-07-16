نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتائج البكالوريا bac onec dz resultat 2022 في الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا bac onec dz 2022 ، يزداد البحث في الجزائر عن موقع إعلان نتائج البكالوريا 2022 resultat bac في الجزائر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. حيث من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021-2022 في الساعات القليلة المقبلة. علما أنا عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة ببكالوريا دورة جوان 2022 قد تم الانتهاء منها. مع تقديم قرص النتائج بثلاث أيام قبل الموعد الرسمي المعلن عنها في وقت سابق من قبل الوزارة مع تداول العديد من الأخبار على الجرائد الإلكترونية الحكومية الجزائر بان الموعد الرسمي لصدور نتائج البكالوريا سيكون بين 13 و17 من شهر جويلية كأقصى تقدير، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج نتيجة طلاب الثالثة ثانوي بمجرد ظهورها رسميا.

تحديث: أكد وزير التربية الوطنية في الجزائر حكيم بلعابد ان معدل النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 هو 9,50، كما ان سبة النجاح على المستوى الوطني بلغت ثمانية وخمسون في المئة، وجاءت النسب المئوية مرتبة على النحو التالي: شعبة لغات أجنبية: 64 %، شعبة علوم تجريبية: 59.32 %، شعبة آداب وفلسفة: 54.80 ٪، شعبة تسيير واقتصاد: 52.92 %.

نتائج البكالوريا bac onec dz 2022

مع بداية العام الدراسي الجديد أتاحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية العديد م المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الدراسة عن بعد واستخراج كشف نقاط التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية، من ضمن هذه المنصات مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz والذي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا 2022 في الجزائر بتطبيق خطوات سهلة وبسيطة جاءت مبين على النحو التالي:

في بادئ الأمر يجب على الولي أو التلميذ الدخول على موقع نتائج البكالوريا 2022

الخطوة الثانية وبمجرد ظهور موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومن الواجهة الرئيسية ندخل رقم التسجيل

الخطو الثالثة إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: الإجابة على السؤال

خامسا: انقر على مربع البحث، ستظهر لك نافذة مدرج عليها كافة تفاصيل النتيجة الخاصة ببكالوريا دورة جوان 2022.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر بشكل مفصل.

علاوة على ذلك، فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يتيح عبر موقعه إمكانية سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا للناجحين والراسبين على حد سواء. وذلك بعد يوم او يومين من اعلان النتائج. حيث يمكن لتلاميذ البكالوريا سحب كشوف النقاط في اليوم الموالي. بالنسبة للراسبين بإمكانهم سحب كشف النقاط من الموقع. اما الناجحين تسلم لهم عبر مؤسساتهم إن كانوا متمدرسين وعبر مديريات التربية إن كانوا أحرار.

موقع إعلان نتائج البكالوريا 2022

الطريقة الثانية التي تم إتاحتها من قبل وزارة التربية في الجزائر للحصول على معدل شهادة البكالوريا 2022 عبر رسالة SMS مجانا. والخاصة بكافة شبكات الهاتف النقال بالجزائر موبيليس، اوريدوا، وجيزي

تكتب هذا الرمز #567*

اختر لغة الهاتف كي تحصل على الرسالة مكتوبة بالعربية 1، أو الفرنسية 2

أكتب رقم التسجيل الخاص بك في مكانه المخصص

ثم تضغط على إرسال envoyé

أكتب الرقم السري الخاص

ثم تضغط على إرسال

مباشرة تصلك رسالة SMS تحتوي على اسمك ولقبك ومكان ميلادك ومعدل بكالوريا 2022.

أوائل شهادة بكالوريا 2022

التلميذة بن عباس إيمان الأولى وطنيا في بكالوريا دورة 2022.بمعدل19,56K تدرس في ثانوية معجوج معمري ببريكة ولاية باتنة.

أيضا التلميذة منار مرداس تتحصل على المرتبة الثانية وطنيا في بكالوريا 2022 بمعدل19,23 تدرس بثانوية زنطار سليمان بلدية بوشقوف ولاية قالمة.

التلميذ كمال دميعي يتصل به وزير التربية الوطنية لتحصله على المرتبة الثالثة وطنيا في شهادة البكالوريا 2022 بمعدل 19.12 .يدرس بثانوية لقراف بلدية حجيرة ولاية تقرت.

نتائج شهادة بكالوريا 2022 في الجزائر

أكدت وزارة التربية الوطنية أنه عند إتمام كل المراحل الخاصة بتصحيح أوراق امتحانات البكالوريا دورة جوان 2022 والتي تتطلب تركيزا ودقة لحماية حق كل تلميذ، وحتى يتم ترتيب العملية الحسابية لكل المجالات، سواء من حيث المعدلات الأعلى أو الناجحين بتقدير أو حتى الراسبين الذين لم يكتب لهم النجاح لعدم تمكنهم من الحصول على معدل النجاح 10 من 20، وإلى غاية تحديد الموعد عشية الإعلان عن هذه النتائج، يبقى التلاميذ يترقبون الموعد بفارغ الصبر، وهي من أصعب المراحل التي يعيشها المترشحون للبكالوريا كل سنة.

حسب التسريبات سيتم إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 في الفترة ما بين 16 و 18 جويلية الحالي. علما ان تأجيل صدور النتائج جاء بسبب وقوع خلل تقني. خطأ في حساب نسبة النجاح بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد ما أدى إلى إعادة تصحيح جميع أوراق طلاب الشعبة وتأخير الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا التي طال انتظارها كثيرا.

أكدت مصادر لها صلة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية بأن أنه ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن موعد إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا بتاريخ “الثلاثاء 12 جويلية 2022 أو الخميس 14 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء”. هذا بيان مفبرك ويتضمن معلومات لا أساس لها من الصحة. وأكد المصدر ذاته، وأن أي معلومة تخص قطاع التربية والتعليم، ستنشر على الصفحة الرسمية للوزارة بمنصة فيسبوك والموقع الرسمي لها.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب الثانوية في الجزائر الاستعلام عن نتائج البكالوريا bac onec dz 2022.