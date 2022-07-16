نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر “الباك” عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بإمكان جميع الطلبة المترشحين نيل شهادة البكالوريا والاطلاع على نتائجهم مباشره على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بإدخال رقم التسجيل والضغط على استظهار للاطلاع على النتيجة وبعد أن يقوم الطالب المترشح بالاطلاع على النتائج على نتيجة شهادة البكالوريا يحق له سحب كشف نقاط البكالوريا بعد يوم واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة على المدرسة الرقمية.

رابط نتائج البكالوريا 2022

والجدير بالذكر أوضحت وزاره التربية الوطنية في بيان رسمي أن اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2022 هو اليوم الرسمي للإعلان عن نتائج البكالوريا الجزائرية وذلك في تمام الساعة الرابعة 16 من مساء هذا اليوم ذلك على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتbac.onec.dz تحتاج فقد الدخول على رابط نتيجة البكالوريا ثم كتابة رقم التسجيل و الرقم السري ثم استدعاء والضغط على النتيجة النهائية لشهادة البكالوريا الجزائرية و ينتظر الطلاب والطالبات حتى يوم 21 يوليو 2020 لبدء التسجيلات في المرحلة الجامعية.

موعد نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج البكالوريا لعام 2022 اليوم السبت 16 أبريل جويلية وذلك بداية من الساعة 4:00 مساءا بالتوقيت المحلي وسوف يتم أظهار قوائم الناجحين من المترشحين المدرسين والأحرار سوف تظهر نتيجة المترشح للبكالوريا المكونة من الاسم واللقب المعدل المتحصل عليه والتقدير بذلك يتوجه الطلاب للانضمام إلى الجامعة والحصول على شهادة الجامعة.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2022

يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال رقم التسجيل وأيضا رقم السري الخاص بالطالب والذي استخدمه الطالب للتسجيل لأول مرة وهذا الرقم موجود اسفل الاستدعاء.

وبعد يقوم الطالب بالضغط مباشرة على زر أظهار النتيجة بذلك سهلت الوزارة على الطلاب عملية الحصول على النتائج وقد قامت بالإعلان عن طريق استخراج النتائج والتي جاءت كما يلي: