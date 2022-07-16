نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتائج البريفيه || نتيجة الامتحانات الرسمية الثانوية في لبنان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الامتحانات الرسمية الثانوية في لبنان 2022، خلال تلك الفترة يبحث كافة الطلاب عن كيفية معرفة نتيجة الثانوية في لبنان لعام 2022، ويتم هذا من خلال زيارة موقع الويب الخاص بوزارة التربية والتعليم في لبنان، حيث ينتظر كافة الطلاب تواجد نتيجة الامتحانات البريفيه الرسمية من خلال موقع الوزارة وهذا لكافة مراحل الثانوية.

نتيجة الامتحانات الرسمية الثانوية في لبنان 2022

خلال الساعات الفائتة زاد محرك البحث من قبل الطلاب عن معرفة متى تظهر نتيجة الصف التاسع الذي يسمى نتائج البريفيه، والذي من المتوقع الإعلان عنها في الساعات المقبلة، ويستطيع كافة الطلاب من جميع أنحاء البلاء معرفة نتيجة البريفيه بشكل مباشر من خلال الموقع المختص بالوزارة بعد اكتمال تصحيح الورق من خلال لجان مخصصة، بعد أن يتم اعتماد نتيجة الامتحانات رسميا بواسطة دكتور اليأس أبو عيسر وزير التربية والتعليم في لبنان.

طريقة الاستعلام عن نتائج البريفيه الامتحانات في لبنان 2022

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في لبنان عن ميعاد ظهور نتيجة البريفيه أي الصف التاسع، أو المسمى بنتيجة الامتحانات الرسمية اللبنانية ، وهذا بعد حلول عيد الأضحى المبارك حيث من المقرر أن خلال الساعات المقبلة سوف يتم اعتماد نتيجة الطلاب بواسطة الإدارة التعليمية في لبنان، يستطيع كافة الطلاب اتباع عدة طرق لمعرفة نتيجة الثانوية الرسمية في لبنان للاطمئنان على الدرجات النهائية لهذا العام الدراسي، وتتمثل تلك الخطوات في:

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية في لبنان، ويستطيع الطالب مراقبة النتائج حتى ظهورها بعد حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بعد الانتهاء من الإجازة سوف يتم الانتهاء من تصحيح ورق الامتحانات ورصد النتائج من قبل المعلمين لظهور نتيجة الصف الثانوية في لبنان في أسرع وقت.

وفي نهاية المقال نشير إلى نتيجة بكالوريا لبنان لم يتم ظهورها حتى الآن، ولكن تم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح لورق الامتحانات، لهذا ينبغي على الطالب مراقبة الموقع لظهور النتيجة في أي وقت.